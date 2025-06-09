Усик пригласил Трампа на неделю в Украину, чтобы увидеть войну: готов предоставить дом

Украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением неделю пожить в Украине, чтобы собственными глазами увидеть, что такое война.

Об этом он сказал в интервью BBC Sport.

Усик пригласил Трампа в Украину

Александр Усик предложил главе Белого пожить неделю в Украине. Для этого он готов предоставить Трампу свой дом.

Сейчас смотрят

— Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Поживи в Украине, пожалуйста, и понаблюдай за тем, что происходит каждую ночь. Каждую ночь над моим домом летают бомбы и раздаются взрывы. Бомбы, ракеты. Каждую ночь. Достаточно, — сказал Усик.

Боксер подчеркнул, что в Украине гибнут не только военные, но и мирные люди — дети, женщины, пожилые люди.

— Возможно, он поймет; возможно, нет. Украинцы гибнут. Не только военные, но и дети, женщины, бабушки, дедушки. Это тяжело, это моя страна. Я волнуюсь за то, что происходит в моей стране, — добавил спортсмен.

Это не первое обращение Усика к Трампу. В апреле текущего года спортсмен призвал президента США “открыть глаза” и остановить войну в Украине, не отдавая территории РФ.

Источник: BBC Sport

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.