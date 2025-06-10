Новая Зеландия – Украина: где смотреть товарищеский матч
Сборная Украины по футболу проведет матч против команды Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield-2025. Игра состоится в ночь на 11 июня на стадионе BMO Field в Торонто.
Начало матча – в 00:00 по киевскому времени.
Матч Новая Зеландия – Украина, где смотреть в Украине и кто покажет контрольную игру Олл Уайтс и сине-желтых, рассказывают Факты ICTV.
Новая Зеландия – Украина: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть игру Новая Зеландия – Украина в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.
Матч Новая Зеландия — Украина также будет доступен бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в эфире Т2 и кабельных сетях.
Игра сборной Украины на OTT-платформе будет доступна по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.
Матч против новозеландской сборной будет вторым в Торонто для подопечных Сергея Реброва.
Первая игра против команды Канады завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:4. Тогда как сборная Новой Зеландии минимально обыграла в другом матче товарищеского турнира команду Кот-д’Ивуара — 1:0.