Бой Усик — Дюбуа: дата и место поединка за титул абсолютного чемпиона

Бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа за титул чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 19 июля. Действо пройдет на лондонском стадионе Уэмбли.

Об этом сначала сообщило издание The Ring, а вскоре официально подтвердила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Бой Усик — Дюбуа: дата и место

Так, сначала боксеры должны были встретиться на ринге 12 июля, в тот же день, что и шоу Ring Magazine с участием Эдгара Берланга — Хамза Шираза и Шакура Стивенсона — Уильяма Зепеды в Нью-Йорке.

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Однако впоследствии поединок был перенесен на 19 июля. На кону будут стоять все четыре ключевых пояса хевивейта: Усик владеет титулами WBC, WBA и WBO, а британский боксер является чемпионом IBF.

Unfinished business has to be settled with no greater reward… The Undisputed Heavyweight Crown ???? Watch worldwide on DAZN ???? Pre-register for tickets here ???? https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th |… pic.twitter.com/6vTTTkvwYr — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 27, 2025

Позже был опубликован промо-ролик к бою-реваншу Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

It’s ???????????? on the line at Wembley ????️@DynamiteDubois looks to become the first British Undisputed Heavyweight Champion this century in a collosal rematch with @usykaa ???? Watch worldwide on DAZN ???? Pre-register for tickets here ???? https://t.co/HetTfzMIJe#UsykDubois2 |… pic.twitter.com/CfFFetn2W6 — Queensberry Promotions (@Queensberry) April 27, 2025

Александр Усик, боксер № 1 в весовой категории по версии The Ring, победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде во время их встречи в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Впоследствии возникли споры после того, как в пятом раунде лондонец Дюбуа нанес удар ниже пояса, который, как он утверждал, был легальным ударом по корпусу.

После боя Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри в прошлом году в Рияде и закрепил за собой звание сильнейшего тяжеловеса своего поколения.

Так, в мае 2024 года в 9-м раунде Усик положил Фьюри на пол шквалом из 14 ударов без ответа. Эта победа принесла Усику безоговорочное чемпионство в супертяжелом весе, но оно было недолгим, поскольку впоследствии украинец отказался от титула IBF, чтобы выйти на бой-реванш с Фьюри.

IBF, которая обязала Усика провести защиту против Дюбуа, подняла его с временного обладателя титула до признанного чемпиона.

Британский боксер Дюбуа одержал самую крупную победу в своей карьере, нокаутировав в сентябре на стадионе в Лондоне бывшего объединенного чемпиона Энтони Джошуа в пятом раунде.

Чтобы Дюбуа мог вызвать Усика на бой-реванш, он должен был встретиться с Джозефом Паркером в феврале в Эр-Рияде, но тот заболел и бой отменили.

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