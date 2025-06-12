Наполи объявил о переходе Кевина Де Брюйне: детали

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне стал игроком итальянского Наполи после того, как покинул английский Манчестер Сити в конце сезона.

Об этом сообщил клуб из Неаполя в своих социальных сетях.

Кевин Де Брюйне — игрок Наполи

33-летний Де Брюйне перешел в клуб Серии А на правах свободного агента. В Наполи он будет работать под руководством бывшего наставника Челси и Тоттенхэма Антонио Конте.

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Де Брюйне подписал с неаполитанцами двухлетнее соглашение с опцией продления еще на год.

Наполи объявил о подписании бельгийцам изображением, на котором он сидит на троне в короне, с подписью Король Кевин здесь.

Бельгийца связывали с переходом в команды американской лиги МЛС, в частности звучали такие клубы как Интер Майами и Чикаго Файер, но Де Брюйне сделал выбор в пользу чемпионов Серии А.

Напомним, в начале апреля Кевин Де Брюйне объявил, что покидает Манчестер Сити в конце сезона-2024/25.

Бельгиец вошел в историю как один из лучших игроков английской Премьер-лиги, ведь в составе горожан выиграл шесть титулов АПЛ, два Кубка Англии, пять Кубков лиги и Лигу чемпионов.

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