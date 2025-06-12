Милан провел переговоры с Арсеналом по трансферу Зинченко — СМИ

Представитель итальянского Милана провел встречу с руководством Арсенала в Лондоне относительно возможного перехода игрока сборной Украины Александра Зинченко.

Об этом пишет итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Зинченко может перейти в Милан

По данным источников издания, представитель россонери в Лондоне обсудил с руководством канониров возможный перед Зинченко, а также польского центрбека Якуба Кивера.

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Отмечается, что новый главный тренер Милана Массимилиано Аллегри убежден, что команда нуждается в обновлении, особенно в линии защиты.

Об этом также свидетельствуют цифры: в сезоне-2024/25 Милан пропустил 43 мяча в Серии А, а в предыдущем — 49 пропущенных.

Издание отмечает, что Аллегри, строя свою стратегию, начинал с защиты: за 11 сезонов команды, в которых он руководил от начала до конца сезона, не пропустили более 39 мячей в Серии А.

Зинченко рассматривают как одного из главных кандидатов на позицию левого защитника в случае ухода Тео Эрнандеса, которого сватают в саудовский Аль-Хиляль. Ожидается, что трансферная сумма может быть меньше €15 млн.

Добавим, что следующий сезон Милан проведет без еврокубков, ведь в чемпионате Италии финишировал на восьмой позиции.

Недавно СМИ писали об интересе Милана и Лацио к Зинченко. Сообщалось, что Арсенал готов отпустить 28-летнего украинца, контракт с которым истекает через год.

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