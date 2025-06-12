Украина U-21 – Дания U-21: где смотреть матч Евро-2025

Сборная Украины U-21 проведет первый матч группового этапа на Евро-2025 против сверстников из Дании. Игра состоится 12 июня на стадионе Татран в Прешове (Словакия).

Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Матч Украина U-21 – Дания U-21, где смотреть и кто покажет матч сине-желтых и красно-белых на молодежном Евро-2025, рассказывают Факты ICTV.

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Украина U-21 – Дания U-21: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Украина U-21 – Дания U-21 в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Игра украинской молодежки на OTT-платформе будет доступна по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Матч Украина U-21 – Дания U-21 также будет доступен бесплатно на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.

Отметим, что молодежная сборная Украины в седьмой раз будет участвовать в финальной части молодежного Евро.

В заявку сборной Украины U-21 на молодежное Евро вошли 23 футболиста, из которых три вратаря и 20 полевых исполнителей.

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