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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита боя за абсолют

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

Букмекеры принимают ставки на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

На кону поединка будут стоять главные чемпионские пояса, которыми владеет украинец, — WBO, WBA и IBO, а также титул IBF, который имеет британец.

По мнению букмекеров, фаворитом второго боя Усик – Дюбуа является украинский боксер.

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Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.30, успех британца оценивается котировкой 3.70. Вероятность ничьи прогнозируют в 17.00.

В поединке Усик – Дюбуа 2 букмекеры отдают предпочтение досрочной победе Александра с коэффициентом 2.10, на аналогичную победу Дюбуа прогноз – 5.50. Вероятность триумфа украинца по очкам – 2.85, а британца – 13.00.

На реванш Усик –  Дюбуа букмекеры дают прогноз, что бой продлится все 12 раундов, с коэффициентом 2.30.

Что известно о реванше Усик – Дюбуа

О реванше Усик – Дюбуа объявили в апреле. Сначала сообщалось, что бой должен был состояться 12 июля, но была согласована дата 19 июля.

Уже известно, что в андеркарде будет драться 27-летний украинский боксер Даниэль Лапин. Его соперником станет британец Льюис Эдмондсон. Также подтвержден бой Лоуренса Околи из Британии против представителя ЮАР Кевина Лерены.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года. Тогда Александр одержал досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде.

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