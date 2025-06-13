Свитолина показала яркие фото с дочкой и как серфит перед Уимблдоном

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась снимками с небольшого отпуска у моря вместе с дочкой Скай после выступления на Ролан Гаррос-2025.

Фотографии теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Свитолина показала фото с дочкой на отдыхе

На снимках 30-летняя Свитолина позирует с дочкой, а также покоряет волны на доске для серфинга, демонстрируя свою спортивную форму.

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Также спортсменка поделилась и другими кадрами у водоема, с вечерних прогулок и аэропорта.

— Девушки хотят немного солнца, — подписала фото Элина.

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Отметим, что 9 июня с турниров WTA в Гертогенбосе и Лондоне официально стартовал травяной сезон в женском туре.

Свитолина заявлена в основную сетку третьего в текущем году турнира Grand Slam — Уимблдона, но перед этим примет участие в турнире Berlin Tennis Open серии WTA 500, где будет посеяна под 12-м номером.

Напомним, после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос Свитолина рассказала, сколько еще планирует играть в профессиональный теннис.

Фото: Элина Свитолина

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