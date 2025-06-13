Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Свитолина показала яркие фото с дочкой и как серфит перед Уимблдоном

Світоліна з донькою

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась снимками с небольшого отпуска у моря вместе с дочкой Скай после выступления на Ролан Гаррос-2025.

Фотографии теннисистка  опубликовала на своей странице в Instagram.

Свитолина показала фото с дочкой на отдыхе

На снимках 30-летняя Свитолина позирует с дочкой, а также покоряет волны на доске для серфинга, демонстрируя свою спортивную форму.

Сейчас смотрят

Также спортсменка поделилась и другими кадрами у водоема, с вечерних прогулок и аэропорта.

— Девушки хотят немного солнца, — подписала фото Элина.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Svito (@elisvitolina)


Отметим, что 9 июня с турниров WTA в Гертогенбосе и Лондоне официально стартовал травяной сезон в женском туре.

Свитолина заявлена в основную сетку третьего в текущем году турнира Grand Slam — Уимблдона, но перед этим примет участие в турнире Berlin Tennis Open серии WTA 500, где будет посеяна под 12-м номером.

Напомним, после поражения в четвертьфинале Ролан Гаррос Свитолина рассказала, сколько еще планирует играть в профессиональный теннис.

Читайте также
Свьонтек не пустила Свитолину в полуфинал Ролан Гаррос: как прошел матч
Еліна Світоліна

Фото: Элина Свитолина

Связанные темы:

Элина СвитолинаТеннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь