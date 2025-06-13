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Финляндия U-21 – Украина U-21: где смотреть матч Евро-2025

молодіжна збірна України U-21
Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 проведет второй матч группового этапа на Евро-2025 против команды Финляндии. Игра состоится 15 июня на футбольной арене в городе Кошице (Словакия).

Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Матч Финляндия U-21 – Украина U-21, где смотреть и кто покажет матч Суоми и сине-желтых на молодежном Евро-2025, рассказывают Факты ICTV.

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Финляндия U-21 – Украина U-21: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Финляндия U-21 – Украина U-21 в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Вторая игра украинской молодежки на OTT-платформе будет доступна по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Матч Финляндия U-21 – Украина U-21 также будет доступен бесплатно на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.

В другом матче второго тура группы D сыграют команды Нидерландов и Дании. В четвертьфинал из квартета выйдут две лучшие сборные.

В первом матче на молодежном Евро-2025 U-21 сборная Украины уступила Дании со счетом 2:3.

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