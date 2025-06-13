Имеет нюансы, связанные с паспортом: Сидорчук об отношениях с россиянином в клубе

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук, который сейчас выступает за бельгийский Вестерло, рассказал об отношениях с Романом Нойштедтером, который имеет паспорт РФ и выступает с ним в клубе.

В подкасте на YouTube-канале бывшего футболиста Дениса Бойко он сказал, что присутствие Нойштедтера в Вестерло едва не сорвало его трансфер в этот клуб.

Сидорчук об отношениях с Нойштедтером

Сидорчук вспомнил, что сначала разговаривал с руководством клуба — спортивным директором, а затем и с генеральным. Он признался им, что не готов делать такой шаг. В ответ ему посоветовали пообщаться с Нойштедтером напрямую.

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По словам Сергея, сначала он не хотел этого, но все же они созвонились и он объяснил всю ситуацию.

— Самое интересное, что первым человеком, которого я встретил на базе, был он. Я сразу сказал, что не могу подать ему руку, пока… Опять же он мне все объяснил. Если честно, он — классный человек. Очень помогал мне в адаптации. Для меня он европеец, потому что все свое детство и жизнь он провел в Германии, — сказал он.

Сидорчук добавил, что все детство Нойштедтера прошло в Казахстане, а еще, что он владеет шестью языками. Сергей отметил: Ментальность у него не такая, как у нас, не такая, как у тех.

Сидорчук сказал, что считает Нойштедтера порядочным человеком, который все понимает, что происходит.

— Он вообще ничего не понимал. Сейчас, когда я ему объясняю, показываю видео, обстрелы и так далее… У него есть нюансы, связанные с паспортом. Я не могу просто рассказывать. Это не моя история, это история этого человека. Я могу сказать, что он действительно классный пацан. Порядочный человек и понимает все. Сейчас мы общаемся, — сказал Сидорчук.

Напомним, Сидорчук перебрался в Вестерло в летнее трансферное окно в 2023 году, а в сентябре дебютировал за бельгийский клуб.

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