Это будущий чемпион UFC: Усик провел спарринг с бойцом ММА
Украинский боксер и обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона против британца Даниэля Дюбуа.
Поединок боксеров состоится 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.
Усик готовится ко второму бою с Дюбуа
Одним из спарринг-партнеров Александра в рамках подготовки к реваншу с Дюбуа стал бывший чемпион Bellator Ярослав Амосов.
После спарринга в тренировочном лагере Усик опубликовал совместное фото и видео. Александр также обратился в коротком видео к президенту UFC Дэйне Уайту.
— Это будущий чемпион UFC. Дэйна, пожалуйста, — сказал Усик, указывая на Амосова. Тогда Ярослав добавил: Дай мне контракт.
Именно видео Александр подписал: Спарринг с будущим UFC. Хорошая работа, чемпион.
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Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне. Также известно, что в андеркарде будет драться 27-летний украинский боксер Даниэль Лапин. Его соперником станет британец Льюис Эдмондсон.
Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года. Тогда Александр одержал досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Напомним, в ноябре 2023 года Амосов уступил ямайцу Джейсону Джексону и не смог защитить титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.
Позже Ярослав сообщил о завершении контракта с Bellator и стал выступать в Cage Fury Fighting Championships, который является трамплином в UFC.
Фото: Александр Усик