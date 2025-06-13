Это будущий чемпион UFC: Усик провел спарринг с бойцом ММА

Украинский боксер и обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона против британца Даниэля Дюбуа.

Поединок боксеров состоится 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.

Усик готовится ко второму бою с Дюбуа

Одним из спарринг-партнеров Александра в рамках подготовки к реваншу с Дюбуа стал бывший чемпион Bellator Ярослав Амосов.

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После спарринга в тренировочном лагере Усик опубликовал совместное фото и видео. Александр также обратился в коротком видео к президенту UFC Дэйне Уайту.

— Это будущий чемпион UFC. Дэйна, пожалуйста, — сказал Усик, указывая на Амосова. Тогда Ярослав добавил: Дай мне контракт.

Именно видео Александр подписал: Спарринг с будущим UFC. Хорошая работа, чемпион.

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Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне. Также известно, что в андеркарде будет драться 27-летний украинский боксер Даниэль Лапин. Его соперником станет британец Льюис Эдмондсон.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года. Тогда Александр одержал досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, в ноябре 2023 года Амосов уступил ямайцу Джейсону Джексону и не смог защитить титул чемпиона Bellator в полусреднем весе.

Позже Ярослав сообщил о завершении контракта с Bellator и стал выступать в Cage Fury Fighting Championships, который является трамплином в UFC.

Фото: Александр Усик

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