Сборная Украины по волейболу одержала вторую подряд победу на старте Лиги наций

Сборная Украины по волейболу продолжает покорять Лигу наций в своем дебютном сезоне.

Лига наций: сборная Украины по волейболу одержала вторую победу

В пятницу, 13 июня, подопечные Рауля Лосано провели свой второй матч турнира и одержали важнейшую победу над сильной сборной Кубы — 3:2.

Матч состоялся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и длился более двух часов. Игра получилась напряженной и зрелищной — команды по очереди выигрывали партии, поэтому все решалось на тай-брейке.

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Именно в пятом сете украинские волейболисты сумели продемонстрировать характер, хладнокровие и выдержку, одержав победу со счетом 15:12.

Результат встречи:

Украина — Куба — 3:2 (25:22, 20:25, 25:20, 17:25, 15:12).

Это уже вторая подряд победа для сине-желтых в дебютном сезоне Лиги наций.

В первом матче украинская команда сенсационно переиграла одного из фаворитов мирового волейбола — сборную США.

Одержав вторую победу, команда Рауля Лосано заняла место в топ-3 турнирной таблицы. Украина имеет одинаковое соотношение сетов с лидером Польшей — 6:2 после двух игр.

Следующий матч сборная Украины проведет уже сегодня, 14 июня. Соперником станет хозяин первой игровой недели — сборная Бразилии.

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