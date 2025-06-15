Легенда Милана возглавил сборную Италии по футболу

Новым главным тренером сборной Италии по футболу стал Дженнаро Гаттузо. На этом посту он сменил Лучано Спалетти, которого уволили после разгрома от Норвегии в отборе на ЧМ-2026.

Об этом сообщила Федерация футбола Италии на своем сайте.

Дженнаро Гаттузо — новый тренер сборной Италии

— Итальянская федерация футбола объявляет, что Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером национальной сборной Италии, — говорится в сообщении.

Официальное представление Гаттузо состоится в четверг, 19 июня, в Риме.

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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина назвал Гаттузо символом итальянского футбола и выразил убеждение, что его мотивация, профессионализм и опыт будут иметь решающее значение для достижения следующей цели Скуадры Адзуры.

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В отборе на чемпионат мира-2026 сборная Италии стартовала с разгромного поражения от Норвегии (0:3), а затем одержала победу над Молдовой (2:0).

Дженнаро Гаттузо: что известно

Дженнаро Гаттузо большую часть своей игровой карьеры провел в Милане, с которым дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Серию А. Вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира 2006 года.

Тренерскую карьеру Гаттузо начал в 2013 году и с тех пор тренировал ряд клубов — швейцарский Сьон, греческий ОФИ, итальянские клубы Палермо, Милан и Наполи, испанскую Валенсию, французский Марсель и хорватский Хайдук.

Дольше всего он был в тренерском кресле Милана и Наполи — по 1,5 года. Из титулов как тренер он выиграл Кубок Италии в 2020 году с неаполитанцами.

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