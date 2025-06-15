Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу состоится в США с 15 июня по 13 июля.

Турнир состоится в обновленном и расширенном формате с участием 32 клубов из шести футбольных конфедераций.

Во время жеребьевки клубного чемпионата мира участников распределили на восемь групп по четыре команды в каждой. Согласно регламенту, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

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Факты ICTV предлагают полное расписание клубного чемпионата мира-2025 и результаты матчей.

Клубный чемпионат мира-2025: календарь

Групповой этап — 15-27 июня;

1/8 финала — 28 июня — 2 июля;

1/4 финала — 4-5 июля;

Полуфиналы — 8-9 июля;

Финал — 13 июля.

Клубный чемпионат мира 2025: расписание и результаты

Среди участников клубного ЧМ-2025 три клуба, в которых выступают украинские футболисты.

Это мадридский Реал, за который играет Андрей Лунин, португальская Бенфика, за которую выступает Анатолий Трубин и ФК Лос-Анджлес с Артемом Смоляковым.

Групповой этап клубного ЧМ-2025

Воскресенье, 15 июня

Группа А: 03:00. Аль-Ахли (Египет) — Интер Майами (США) — 0:0;

Группа С: 19:00. Бавария (Германия) — Окленд Сити (Новая Зеландия);

Группа В: 22:00. ПСЖ (Франция) — Атлетико (Испания).

Понедельник, 16 июня

Группа А: 01:00. Палмейрас (Бразилия) — Порту (Португалия);

Группа В: 05:00. Ботафого (Бразилия) — Сиэтл Саундерз (США);

Группа D: 22:00. Челси (Англия) — Лос-Анджелес (США);

Вторник, 17 июня

Группа С: 01:00. Бока Хуниорс (Аргентина) — Бенфика (Португалия);

Группа D: 04:00. Фламенго (Бразилия) — Эсперанс (Тунис);

Группа F: 19:00. Флуминенсе (Бразилия) — Боруссия Дортмунд (Германия);

Группа E: 22:00. Ривер Плейт (Аргентина) — Урава Ред Даймондс (Япония).

Среда, 18 июня

Группа F: 01:00. Ульсан (Южная Корея) — Мамелоди Сандаунз (ЮАР);

Группа E: 04:00. Монтеррей (Мексика) — Интер (Италия);

Группа G: 19:00. Манчестер Сити (Англия) — Видад (Марокко);

Группа H: 22:00. Реал (Испания) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Четверг, 19 июня

Группа H: 01:00. Пачука (Мексика) — Зальцбург (Австрия);

Группа G: 04:00. Аль-Айн (ОАЭ) — Ювентус (Италия).

Группа А: 19:00. Палмейрас (Бразилия) — Аль-Ахли (Египет);

Группа А: 22:00. Интер Майами (США) — Порту (Португалия).

Пятница, 20 июня

Группа В: 01:00. Сиэтл Саундерз (США) — Атлетико (Испания);

Группа В: 04:00. ПСЖ (Франция) — Ботафого (Бразилия);

Группа С: 19:00. Бенфика (Португалия) — Окленд Сити (Новая Зеландия);

Группа D: 21:00. Фламенго (Бразилия) — Челси (Англия).

Суббота, 21 июня

Группа D: 01:00. Лос-Анджелес (США) — Эсперанс (Тунис);

Группа С: 04:00. Бавария (Германия) — Бока Хуниорс (Аргентина);

Группа F: 19:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — Боруссия Дортмунд (Германия);

Группа E: 22:00. Интер (Италия) — Урава Ред Даймондс (Япония).

Воскресенье, 22 июня

Группа F: 01:00. Флуминенсе (Бразилия) — Ульсан (Южная Корея);

Группа E: 04:00. Ривер Плейт (Аргентина) — Монтеррей (Мексика);

Группа G: 19:00. Ювентус (Италия) — Видад (Марокко);

Группа H: 22:00. Реал (Испания) — Пачука (Мексика).

Понедельник, 23 июня

Группа H: 01:00. Зальцбург (Австрия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия);

Группа G: 04:00. Манчестер Сити (Англия) — Аль-Айн (ОАЭ).

Группа В: 22:00. Атлетико (Испания) — Ботафого (Бразилия);

Группа В: 22:00. Сиэтл Саундерз (США) — ПСЖ (Франция).

Вторник, 24 июня

Группа А: 04:00. Интер Майами (США) — Палмейрас (Бразилия);

Группа А: 04:00. Порту (Португалия) — Аль-Ахли (Египет);

Группа С: 22:00. Бенфика (Португалия) — Бавария (Германия);

Группа С: 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) — Бока Хуниорс (Аргентина).

Среда, 25 июня

Группа D: 04:00. Эсперанс (Тунис) — Челси (Англия);

Группа D: 04:00. Лос-Анджелес (США) — Фламенго (Бразилия);

Группа F: 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) — Ульсан (Южная Корея);

Группа F: 22:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — Флуминенсе (Бразилия).

Четверг, 26 июня

Группа E: 04:00. Интер (Италия) — Ривер Плейт (Аргентина);

Группа E: 04:00. Урава Ред Даймондс (Япония) — Монтеррей (Мексика);

Группа G: 22:00. Видад (Марокко) — Аль-Айн (ОАЭ);

Группа G: 22:00. Ювентус (Италия) — Манчестер Сити (Англия).

Пятница, 27 июня

Группа H: 04:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Пачука (Мексика);

Группа H: 04:00. Зальцбург (Австрия) — Реал (Испания).

Напомним, последним участником клубного чемпионата мира 2025 года стал американский ФК Лос-Анджелес.

Клуб украинца Артема Смолякова разыграл путевку в матче против Клуба Америка после того, как организаторы отстранили от соревнований мексиканский Леон, поскольку тот нарушил правила ФИФА из-за владельцев команды.

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