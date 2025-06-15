Мбаппе, Трент и загадочный фотограф: селфи игроков Реала из лифта перед КЧМ-2025

Мадридский Реал прибыл в Соединенные Штаты для участия в клубном чемпионате мира 2025 года. Тренерский штаб Хаби Алонсо включил в заявку на турнир 34 футболиста.

В списке оказался и украинец Андрей Лунин, который вместе с бразильцем Винисиусом и турком Ардой Гюлером присоединился к команде отдельно после матчей сборных.

Клубный ЧМ-2025: звездное селфи игроков Реала

Футболисты Реала, которые отправились на клубный чемпионат мира из Мадрида, по прибытии сделали крутое фото в лифте отеля.

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На селфи позируют Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Браим Диас, Эдуардо Камавинга и новичок команды Трент Александер-Арнольд.

Фанатский аккаунт Реала Madrid Zone отметил, что автором селфи выступил французский полузащитник Эдуардо Камавинга, у которого в очках была встроенная камера.

Свой первый матч на клубном чемпионате мира-2025 Реал проведет в среду, 18 июня, против саудовского клуба Аль-Хиляля.

Также на стадии группового этапа мадридский клуб сыграет против мексиканской Пачуки (22 июня) и австрийского Зальцбурга (27 июня).

С подробным расписанием клубного ЧМ-2025 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Фото: Madrid Zone

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