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Рост почти как у папы: Роналду показал фото с 14-летним сыном в спортзале

Криштіану Роналду
Фото: Depositphotos

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался своей физической формой, опубликовав фото в Instagram. Рядом со звездой футбола поиграл мышцами на камеру и его сын Криштиану-младший.

Соответствующие снимки 40-летний Роналду опубликовал на своей странице в социальной сети.

Роналду показал фото с сыном

Криштиану Роналду подписал снимки со своим 14-летним сыном репликой: Какой отец, такой и сын.

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Также Роналду отметил, что его рост 187 сантиметров, тогда как сына уже 185 см.

Публикация легенды футбола со своим сыном на момент написания новости уже набрала более 15 млн лайков и более сотни тысяч комментариев.

 

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В мае 2025 года сын Роналду дебютировал за сборную Португалии по футболу U-15 и отметился голом против сверстников из Японии. За дебютом своего внука с трибуны наблюдала мать Роналду-старшего Мария Долорес.

Сам футболист поздравил сына с дебютом, отметив, что очень им гордится.

Напомним, сборная Португалии по футболу вместе с Криштиану Роналду в июне победила в финале Лиги наций УЕФА. В решающем матче селесао одолели команду Испании в серии пенальти.

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