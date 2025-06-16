Starlight Rental дебютировала в сегменте трансляций профессионального бокса

Компания Starlight Rental, входящая в состав Starlight Media, впервые осуществила техническое обеспечение трансляции вечера профессионального бокса Sparta Promotion 17, который состоялся 17 мая 2025 года.

Этот опыт стал дебютом команды в сфере трансляций боксерских событий и одновременно — очередным этапом в развитии спортивного направления компании.

Starlight Rental специализируется на предоставлении услуг по аренде профессионального оборудования для телевизионного и кинопроизводства, технического сопровождения событий и организации трансляций.

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Последние два года компания активно расширяет свое присутствие в спортивном сегменте, сотрудничая с Украинской Премьер-лигой и обеспечивая трансляции чемпионатов Украины по футболу. В частности, в портфеле команды — успешно реализованные финалы Кубка Украины 2024-го и 2025 годов.

— Мы благодарны партнерам Sparta Promotion 17 за доверие. Это очень важный проект для нас: технически, организационно и эмоционально. Вечер профессионального бокса — это прямой эфир, который длится около шести часов без перерывов. Для всей команды это настоящий вызов и большая ответственность, — отметил руководитель Starlight Rental Борис Пустовой.

Режиссер трансляции бокса Алексей Маркин сказал, что команда Starlight Rental — это всегда о профессионализме, надежности и слаженной работе. По его словам, организация трансляции была на высоком уровне.

— Мы довольны нашим сотрудничеством и надеюсь, это только начало, — сказал Алексей Маркин.

Особенностью спортивных трансляций является сложная логистика, многокамерный монтаж, длина кабельных трасс на стадионах и мобильность команды. Почти каждые выходные передвижная телевизионная станция должна работать в новом городе Украины — от Одессы до Львова.

В зависимости от уровня спортивного события, к реализации трансляции привлекаются от семи до 12 специалистов инженерной команды. Например, матчи УПЛ требуют до 10 камер, а Финал Кубка Украины — до 20.

— Я всегда говорю, что мы — неравнодушный технический подрядчик. Команда имеет многолетний опыт и искренне желает сделать каждое событие лучше, поэтому каждый раз ищет решения, как упростить работу творческой команде, повысить качество, принести инновацию. Прислушиваемся к пожеланиям коллег и верим, что вместе можем сделать еще лучше, — резюмировал Борис Пустовой.

Ежегодно Starlight Rental обеспечивает более 60 спортивных трансляций и планирует дальнейшее расширение в сегментах футбола и бокса, которые остаются одними из самых популярных видов спорта в Украине.

Справка. Starlight Rental обладает самым широким в Украине ассортиментом техники для теле/кинопроизводства, трансляций и ивентов, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и является одной из ключевых компаний Starlight Production — крупнейшего производителя контента в Украине.

С 2010 года предоставляет услуги национальным телеканалам и медиагруппам, продакшен-студиям, киберспортивным ассоциациям и другим.

В портфолио компании — десятки масштабных телепроектов (Нацотбор на Евровидение, Зважені та щасливі, Холостяк производства Starlight Production и т.д.), концерты национальных и мировых исполнителей, премии и другие события.

Sparta Promotion 17 — профессиональный боксерский турнир, организованный промоутерской компанией Sparta Boxing Promotions, которая занимается развитием и популяризацией бокса в Украине.

В рамках турнира состоялся ряд рейтинговых боев с участием украинских и международных спортсменов, что сделало его одним из ключевых боксерских событий весны-2025.

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