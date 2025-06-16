Хорошо известен болельщикам: Скрипник снова возглавил Зарю
Луганская Заря объявила о возвращении на должность главного тренера Виктора Скрипника, который ранее несколько раз возглавлял команду.
Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Виктор Скрипник — новый тренер Зари
— Новым тренером луганской Зари станет хорошо знакомый луганским болельщикам специалист — Виктор Скрипник, — говорится в сообщении.
О деталях контракта Скрипника с луганским клубом — не сообщается.
Скрипник ранее уже руководил главной командой черно белых в сезонах 2019/20, 2020/21 и 2021/22. Под его руководством Заря дважды становилась бронзовым призером чемпионата, а также играла в финале Кубка Украины.
Также при Скрипнике Заря набрала тогда наибольшее количество очков в групповом этапе еврокубков. Это произошло в сезоне-2021/22 в Лиге Конференций, когда луганчане заработали 7 зачетных пунктов.
В прошлом сезоне в украинской Премьер-лиге Заря финишировала на седьмой строчке, набрав 40 очков. С командой работал хорватский специалист Младен Бартулович.