Хорошо известен болельщикам: Скрипник снова возглавил Зарю

Луганская Заря объявила о возвращении на должность главного тренера Виктора Скрипника, который ранее несколько раз возглавлял команду.

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Виктор Скрипник — новый тренер Зари

— Новым тренером луганской Зари станет хорошо знакомый луганским болельщикам специалист — Виктор Скрипник, — говорится в сообщении.

О деталях контракта Скрипника с луганским клубом — не сообщается.

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Скрипник ранее уже руководил главной командой черно белых в сезонах 2019/20, 2020/21 и 2021/22. Под его руководством Заря дважды становилась бронзовым призером чемпионата, а также играла в финале Кубка Украины.

Также при Скрипнике Заря набрала тогда наибольшее количество очков в групповом этапе еврокубков. Это произошло в сезоне-2021/22 в Лиге Конференций, когда луганчане заработали 7 зачетных пунктов.

В прошлом сезоне в украинской Премьер-лиге Заря финишировала на седьмой строчке, набрав 40 очков. С командой работал хорватский специалист Младен Бартулович.

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