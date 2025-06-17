Россия официально не выступит в хоккее на Олимпиаде-2026: кто будет играть вместо нее
Мужская и женская сборные Франции по хоккею выступят на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии вместо России.
Это подтвердили на официальном сайте Французской федерации хоккея.
Олимпиада-2026: Франция заменит РФ в хоккее
Из-за полномасштабного вторжения в Украину российские команды не допускаются к международным соревнованиям, однако Россия удерживает очки в рейтинге IIHF по своему посеву прошлых лет. Это позволяет ей сохранять место в первой восьмерке.
Такая высокая позиция позволяла россиянам выйти на Олимпиаду-2026 по мировому рейтингу. Но в мае президент IIHF Люк Тардиф подтвердил, что отстранение не отменят, поэтому Россия не выступит на хоккейном турнире в Милане.
Россиян на обоих турнирах на Олимпиаде-2026 заменят команды Франции, которые отобрались на Олимпиаду-2026 как сборные, занявшие вторые места в отборочных турнирах.
Список участников Олимпийских игр-2026 по хоккею
Мужчины
- Группа А: Канада, Швеция, Швейцария, Италия;
- Группа В: Финляндия, Германия, Чехия, Дания;
- Группа С: США, Словакия, Латвия, Франция.
Женщины
- Группа А: Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария;
- Группа В: Япония, Швеция, Германия, Италия, Франция.
На Олимпийских играх мужская сборная Франции играла десять раз, последний раз в 2002 году. В то же время женская сборная Франции дебютирует на Олимпиаде-2026.