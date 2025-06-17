Россия официально не выступит в хоккее на Олимпиаде-2026: кто будет играть вместо нее

Мужская и женская сборные Франции по хоккею выступят на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии вместо России.

Это подтвердили на официальном сайте Французской федерации хоккея.

Олимпиада-2026: Франция заменит РФ в хоккее

Из-за полномасштабного вторжения в Украину российские команды не допускаются к международным соревнованиям, однако Россия удерживает очки в рейтинге IIHF по своему посеву прошлых лет. Это позволяет ей сохранять место в первой восьмерке.

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Такая высокая позиция позволяла россиянам выйти на Олимпиаду-2026 по мировому рейтингу. Но в мае президент IIHF Люк Тардиф подтвердил, что отстранение не отменят, поэтому Россия не выступит на хоккейном турнире в Милане.

Россиян на обоих турнирах на Олимпиаде-2026 заменят команды Франции, которые отобрались на Олимпиаду-2026 как сборные, занявшие вторые места в отборочных турнирах.

Список участников Олимпийских игр-2026 по хоккею

Мужчины

Группа А: Канада, Швеция, Швейцария, Италия;

Группа В: Финляндия, Германия, Чехия, Дания;

Группа С: США, Словакия, Латвия, Франция.

Женщины

Группа А: Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария;

Группа В: Япония, Швеция, Германия, Италия, Франция.

На Олимпийских играх мужская сборная Франции играла десять раз, последний раз в 2002 году. В то же время женская сборная Франции дебютирует на Олимпиаде-2026.

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