Знаем, насколько это сильная команда: Ярмолюк о третьем матче в группе на Евро-2025 U-21

Футболист английского Брентфорда и сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк прокомментировал победу над сверстниками из Финляндии на молодежном Евро-2025 и высказался о следующем матче на стадии группового этапа.

Его слова приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Ярмолюк об игре с Нидерландами на Евро-2025

По словам футболиста, после победы над финнами команда находится в хорошем настроении, назвав это очень важной победой для сине-желтых.

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Он добавил, что игроки смотрели оба матча сборной Нидерландов, с которыми они сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2025 U-21.

— Для меня самое важное, что мы победили и получили три очка, но чтобы выйти в плей-офф, нам нужно хорошо сыграть в последнем матче. Мы смотрели оба поединка сборной Нидерландов на этом турнире и знаем, насколько это сильный соперник. Но мы будем стараться продемонстрировать нашу лучшую игру, — сказал Егор.

Матч Нидерланды U-21 — Украина U-21 в третьем туре группового этапа Евро-2025 состоится 18 июня на стадионе Татран в словацком Прешове.

После двух туров сине-желтые занимают второе место, имея в активе 3 очка. Лидером квартета является сборная Дании (6), Нидерланды и Финляндия набрали по 1 баллу.

Источник : УАФ

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