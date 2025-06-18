Лига конференций: с кем сыграют Александрия и Полесье во 2-м раунде квалификации
По итогам жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференций определились соперники двух украинских клубов Александрии и Полесья.
Жеребьевка состоялась 18 июня в швейцарском Ньоне.
Соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций
В квалификацию еврокубка Александрия попала со второго места в чемпионате Украины. Причем, команда должна была играть в Лиге Европы, но это сделала невозможным победа Шахтера в Кубке страны. В итоге горняки играют в отборе ЛЕ, а Александрия — в ЛК.
Полесье же заняло четвертое место в УПЛ, что гарантировало житомирскому клубу путевку в Лигу конференций.
Соперником Александрии станет команда, которая проигрывает в матче Лиги Европы между кипрским АЕКом и сербским Партизаном.
Что касается Полесья, то в соперником житомирского клуба станет победитель в паре между боснийским Борацом и клубом Санта-Колома из Андорры.
Первые матчи с участием Полесья и Александрии будут номинально домашними для украинских клубов и запланированы на 24 июля. Ответные матчи состоятся 31 июля.
Также определились потенциальные соперники Шахтера. В случае победы над финский клуб Ильвес Тампере в первом туре квалификации Лиги Европы горняки сыграют с турецким Бешикташем, в случае поражения команда Арды Турана будет играть с нидерландским АЗ во втором туре Лиги конференций.
Фото: ФК Полесье