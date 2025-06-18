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Лига конференций: с кем сыграют Александрия и Полесье во 2-м раунде квалификации

Руслан Ротань

По итогам жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги конференций определились соперники двух украинских клубов Александрии и Полесья.

Жеребьевка состоялась 18 июня в швейцарском Ньоне.

Соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций

В квалификацию еврокубка Александрия попала со второго места в чемпионате Украины. Причем, команда должна была играть в Лиге Европы, но это сделала невозможным победа Шахтера в Кубке страны. В итоге горняки играют в отборе ЛЕ, а Александрия — в ЛК.

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Полесье же заняло четвертое место в УПЛ, что гарантировало житомирскому клубу путевку в Лигу конференций.

Соперником Александрии станет команда, которая проигрывает в матче Лиги Европы между кипрским АЕКом и сербским Партизаном.

Что касается Полесья, то в соперником житомирского клуба станет победитель в паре между боснийским Борацом и клубом Санта-Колома из Андорры.

Первые матчи с участием Полесья и Александрии будут номинально домашними для украинских клубов и запланированы на 24 июля. Ответные матчи состоятся 31 июля.

Также определились потенциальные соперники Шахтера. В случае победы над финский клуб Ильвес Тампере в первом туре квалификации Лиги Европы горняки сыграют с турецким Бешикташем, в случае поражения команда Арды Турана будет играть с нидерландским АЗ во втором туре Лиги конференций.

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Фото: ФК Полесье

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