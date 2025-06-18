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Нидерланды U-21 – Украина U-21: где смотреть матч Евро-2025

тренування Україна U21
Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 проведет заключительный матч группового этапа на Евро-2025 против команды Нидерландов. Игра состоится 18 июня на стадионе Татран в Прешове (Словакия).

Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Матч Нидерланды U-21 – Украина U-21, где смотреть и кто покажет матч оранжевых и сине-желтых на молодежном Евро-2025, рассказывают Факты ICTV.

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Нидерланды U-21 — Украина U-21: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Нидерланды U-21 – Украина U-21 в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Третья игра украинской молодежной сборной на OTT-платформе доступна по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

Матч Нидерланды U-21 – Украина U-21 также будет доступен бесплатно на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.

В другом матче третьего тура группы D сыграют команды Дании и Финляндии. В четвертьфинал из квартета выйдут две лучшие сборные.

После двух туров сине-желтые занимают второе место, имея в активе 3 очка. Лидером квартета является сборная Дании (6), Нидерланды и Финляндия набрали по 1 баллу.

В первом матче на молодежном Евро-2025 U-21 сборная Украины уступила Дании со счетом 2:3. Во втором матче подопечные Унаи Мельгосы одержали победу над Финляндией — 2:0.

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