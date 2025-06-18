Украина U-21 проиграла Нидерландам и вылетела из Евро-2025

Сборная Украины U-21 завершила выступления на молодежном Евро-2025 после поражения от сверстников из Нидерландов в третьем туре группового этапа.

Матч Нидерланды U-21 — Украина U-21 состоялся на стадионе Татран в словацком Прешове и завершился поражением сине-желтых со счетом 0:2.

Украина U-21 проиграла Нидерландам на Евро-2025

Счет в матче открыла молодежная сборная Нидерландов на 34-й минуте.

Сейчас смотрят

Хавбек оранжевых Рубен ван Боммел воспользовался ошибкой Арсения Батагова в штрафной площадке, перехватил мяч и отдал передачу на Лусиано Валенте, который пробил низом в центр ворот.

На 57-й минуте молодежка Нидерландов удвоила преимущество. Кеннет Тейлор отдал передачу на ход Тому Ван Бергену, который ворвался в штрафную и элегантно перебросил голкипера сине-желтых Руслана Нещерета.

Евро-2025 U-21. Нидерланды — Украина — 2:0

Голы: Валенте, 34 ван Берген, 57

Таким образом молодежная сборная Украины завершила выступления на Евро-2025, финишировав на третьей строчке в группе D. В плей-офф из квартета вышли команды Дании и Нидерландов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.