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Украина U-21 проиграла Нидерландам и вылетела из Евро-2025

збірна України U-21
Фото: Getty Images

Сборная Украины U-21 завершила выступления на молодежном Евро-2025 после поражения от сверстников из Нидерландов в третьем туре группового этапа.

Матч Нидерланды U-21 — Украина U-21 состоялся на стадионе Татран в словацком Прешове и завершился поражением сине-желтых со счетом 0:2.

Украина U-21 проиграла Нидерландам на Евро-2025

Счет в матче открыла молодежная сборная Нидерландов на 34-й минуте.

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Хавбек оранжевых Рубен ван Боммел воспользовался ошибкой Арсения Батагова в штрафной площадке, перехватил мяч и отдал передачу на Лусиано Валенте, который пробил низом в центр ворот.

На 57-й минуте молодежка Нидерландов удвоила преимущество. Кеннет Тейлор отдал передачу на ход Тому Ван Бергену, который ворвался в штрафную и элегантно перебросил голкипера сине-желтых Руслана Нещерета.

Евро-2025 U-21. Нидерланды — Украина — 2:0

  • Голы: Валенте, 34 ван Берген, 57

Таким образом молодежная сборная Украины завершила выступления на Евро-2025, финишировав на третьей строчке в группе D. В плей-офф из квартета вышли команды Дании и Нидерландов.

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