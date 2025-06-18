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Усик эмоционально отреагировал на обстрел Киева 17 июня: Опять пылает наша земля

Усик про удар по Києву

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик отреагировал на российский массированный обстрел Киева во вторник, 17 июня.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Усик отреагировал на атаку РФ по Киеву 17 июня

Спортсмен отметил жестокую реальность, в которой оказались украинцы из-за агрессии России.

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— Сегодня снова пылает наша земля. Наше небо наполнено не птичьим пением, а сиренами. Погибли невинные. Разрушены семьи. Дети остались без домов. Вы говорите “мир” — но мира нет. Вы говорите “достаточно” — но они продолжают бомбить, — написал боксер.

К сообщению Усик добавил два фото из тренировочного зала. На одном он пишет вертикально на стене название Украина латиницей баллончиком, а на другом сидит на коленях перед ней.

 

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Удар по Киеву 17 июня

Во вторник, 17 июня, Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В результате атаки в столице погибли 24 человека.

Больше всего жертв в Соломенском районе столицы, где из-за обстрела РФ обвалился целый подъезд. По последним данным, там 19 погибших.

Спасатели продолжают разбирать завалы и поиск людей в Соломенском районе.

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Фото: ГСЧС, Александр Усик

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