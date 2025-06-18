Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации ЛЧ

В швейцарском Ньоне провели жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/26. С этой стадии начинает выступления киевское Динамо.

Подопечным Александра Шовковского надо пройти три раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЧ. В случае неудачи на одном из этапов отбора они попадут в Лигу Европы.

В результате жеребьевки 2 раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо Киев узнало своего соперника.

Сейчас смотрят

С кем сыграет Динамо во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов

На этой стадии перед жеребьевкой 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо попало к сеяным командам.

Соперником бело-синих могла стать одна из этих команд:

победитель матча Жальгирис (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта);

Пафос (Кипр);

победитель матча Левадия (Эстония) — РФШ Рига (Латвия);

победитель матча Викингур (Исландия) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар).

В результате жеребьевки квалификации Q2 для Динамо в Лиге чемпионов соперниками станет победитель противостояния между литовским Жальгирисом и мальтийской командой Хамрун Спартанс.

Первый матч Динамо сыграет на выезде. Это состоится 22 или 23 июля. Ответный матч будет номинально домашним для киевлян и запланирован на 29 или 30 июля.

Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие команды опустятся в Q3 Лиги Европы.

Напомним, по итогам сезона-2024/25 киевское Динамо стало чемпионом украинской Премьер-лиги, что обеспечило команде путевку в квалификацию ЛЧ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.