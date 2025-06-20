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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Тренер Челси поддержал Мудрика, но клуб активно ищет ему замену

Енцо Мареска
Фото: Depositphotos

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска отреагировал на обвинения Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении украинского вингера аристократов Михаила Мудрика.

Мареска выразил поддержку украинцу, но отметил, что клуб в поиске нового игрока на его позицию. Об этом пишет британская газета Mirror.

Мареска о ситуации с Мудриком

В среду, 18 июня, стало известно, что FA выдвинула официальные обвинения Мудрику из-за положительной допинг-пробы и ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

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Сейчас Челси активно пытается оформить трансфер нападающего дортмундской Боруссии Джейми Байно-Гиттенса, но шмели отклонили уже три предложения из Лондона.

— Мы уже провели целый сезон без Миши. Мы собираемся принять решение о покупке вингера, — сказал Мареска.

Однако наставник Челси настаивает, что продолжит поддерживать своего игрока, поскольку дело еще находится в процессе рассмотрения.

— Я разговаривал с Мишей в Польше, когда мы играли финал Лиги Конференций. С тех пор мы не общались. Я ничего не могу добавить. У меня нет больше информации. Мишко — игрок Челси. Пока он им не является, я буду доверять, — подчеркнул он.

Как сообщалось, Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Мудрику из-за положительного допинг-теста.

Считается, что допинг-проба украинца в ноябре 2024 года обнаружила запрещенное вещество мельдоний. Проба А была положительной. Футболисту грозит длительная дисквалификация до четырех лет.

Накануне издание The Athletic сообщило, что допинг-проба Б украинского футболиста также показала положительный результат.

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