Тренер Челси поддержал Мудрика, но клуб активно ищет ему замену
Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска отреагировал на обвинения Футбольной ассоциации Англии (FA) в отношении украинского вингера аристократов Михаила Мудрика.
Мареска выразил поддержку украинцу, но отметил, что клуб в поиске нового игрока на его позицию. Об этом пишет британская газета Mirror.
Мареска о ситуации с Мудриком
В среду, 18 июня, стало известно, что FA выдвинула официальные обвинения Мудрику из-за положительной допинг-пробы и ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.
Сейчас Челси активно пытается оформить трансфер нападающего дортмундской Боруссии Джейми Байно-Гиттенса, но шмели отклонили уже три предложения из Лондона.
— Мы уже провели целый сезон без Миши. Мы собираемся принять решение о покупке вингера, — сказал Мареска.
Однако наставник Челси настаивает, что продолжит поддерживать своего игрока, поскольку дело еще находится в процессе рассмотрения.
— Я разговаривал с Мишей в Польше, когда мы играли финал Лиги Конференций. С тех пор мы не общались. Я ничего не могу добавить. У меня нет больше информации. Мишко — игрок Челси. Пока он им не является, я буду доверять, — подчеркнул он.
Как сообщалось, Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Мудрику из-за положительного допинг-теста.
Считается, что допинг-проба украинца в ноябре 2024 года обнаружила запрещенное вещество мельдоний. Проба А была положительной. Футболисту грозит длительная дисквалификация до четырех лет.
Накануне издание The Athletic сообщило, что допинг-проба Б украинского футболиста также показала положительный результат.