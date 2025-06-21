Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу состоится в США с 15 июня по 13 июля.

Турнир состоится в обновленном и расширенном формате с участием 32 клубов из шести футбольных конфедераций.

Во время жеребьевки клубного чемпионата мира участников распределили на восемь групп по четыре команды в каждой. Согласно регламенту, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

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Факты ICTV предлагают полное расписание клубного чемпионата мира-2025 и результаты матчей.

Клубный чемпионат мира-2025: календарь

Групповой этап — 15-27 июня;

1/8 финала — 28 июня — 2 июля;

1/4 финала — 4-5 июля;

Полуфиналы — 8-9 июля;

Финал — 13 июля.

Клубный чемпионат мира 2025: расписание и результаты

Среди участников клубного ЧМ-2025 три клуба, в которых выступают украинские футболисты.

Это мадридский Реал, за который играет Андрей Лунин, португальская Бенфика, за которую выступает Анатолий Трубин и ФК Лос-Анджлес с Артемом Смоляковым.

Групповой этап клубного ЧМ-2025

Воскресенье, 15 июня

Группа А: Аль-Ахли (Египет) — Интер Майами (США) — 0:0;

Группа С: Бавария (Германия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 10:0;

(Германия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 10:0; Группа В: ПСЖ (Франция) — Атлетико (Испания) — 4:0.

Понедельник, 16 июня

Группа А: Палмейрас (Бразилия) — Порту (Португалия) — 0:0;

Группа В: Ботафогу (Бразилия) — Сиэтл Саундерз (США) — 2:1;

(Бразилия) — Сиэтл Саундерз (США) — 2:1; Группа D: Челси (Англия) — Лос-Анджелес (США) — 2:0;

Вторник, 17 июня

Группа С: Бока Хуниорс (Аргентина) — Бенфика (Португалия) — 2:2;

Группа D: Фламенгу (Бразилия) — Эсперанс (Тунис) — 2:0;

(Бразилия) — Эсперанс (Тунис) — 2:0; Группа F: Флуминенсе (Бразилия) — Боруссия Д (Германия) — 0:0;

Группа E: Ривер Плейт (Аргентина) — Урава Ред Даймондс (Япония) — 3:1.

Среда, 18 июня

Группа F: Ульсан (Южная Корея) — Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — 0:1;

(ЮАР) — 0:1; Группа E: Монтеррей (Мексика) — Интер (Италия) -1:1;

Группа G: Манчестер Сити (Англия) — Видад (Марокко) — 2:0;

(Англия) — Видад (Марокко) — 2:0; Группа H: Реал (Испания) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 1:1.

Четверг, 19 июня

Группа H: Пачука (Мексика) — Зальцбург (Австрия) — 1:2;

(Австрия) — 1:2; Группа G: Аль-Айн (ОАЭ) — Ювентус (Италия) — 0:5.

(Италия) — 0:5. Группа А: Палмейрас (Бразилия) — Аль-Ахли (Египет) — 2:0;

(Бразилия) — Аль-Ахли (Египет) — 2:0; Группа А: Интер Майами (США) — Порту (Португалия) — 2:1.

Пятница, 20 июня

Группа В: Сиэтл Саундерз (США) — Атлетико (Испания) — 1:3;

(Испания) — 1:3; Группа В: ПСЖ (Франция) — Ботафогу (Бразилия) — 0:1;

(Бразилия) — 0:1; Группа С: Бенфика (Португалия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 6:0;

(Португалия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 6:0; Группа D: Фламенгу (Бразилия) — Челси (Англия) — 3:1.

Суббота, 21 июня

Группа D: Лос-Анджелес (США) — Эсперанс (Тунис) — 0:1;

(Тунис) — 0:1; Группа С: Бавария (Германия) — Бока Хуниорс (Аргентина) — 2:1;

(Германия) — Бока Хуниорс (Аргентина) — 2:1; Группа F: 19:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — Боруссия Д (Германия);

Группа E: 22:00. Интер (Италия) — Урава Ред Даймондс (Япония).

Воскресенье, 22 июня

Группа F: 01:00. Флуминенсе (Бразилия) — Ульсан (Южная Корея);

Группа E: 04:00. Ривер Плейт (Аргентина) — Монтеррей (Мексика);

Группа G: 19:00. Ювентус (Италия) — Видад (Марокко);

Группа H: 22:00. Реал (Испания) — Пачука (Мексика).

Понедельник, 23 июня

Группа H: 01:00. Зальцбург (Австрия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия);

Группа G: 04:00. Манчестер Сити (Англия) — Аль-Айн (ОАЭ).

Группа В: 22:00. Атлетико (Испания) — Ботафогу (Бразилия);

Группа В: 22:00. Сиэтл Саундерз (США) — ПСЖ (Франция).

Вторник, 24 июня

Группа А: 04:00. Интер Майами (США) — Палмейрас (Бразилия);

Группа А: 04:00. Порту (Португалия) — Аль-Ахли (Египет);

Группа С: 22:00. Бенфика (Португалия) — Бавария (Германия);

Группа С: 22:00. Окленд Сити (Новая Зеландия) — Бока Хуниорс (Аргентина).

Среда, 25 июня

Группа D: 04:00. Эсперанс (Тунис) — Челси (Англия);

Группа D: 04:00. Лос-Анджелес (США) — Фламенгу (Бразилия);

Группа F: 22:00. Боруссия Д (Германия) — Ульсан (Южная Корея);

Группа F: 22:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — Флуминенсе (Бразилия).

Четверг, 26 июня

Группа E: 04:00. Интер (Италия) — Ривер Плейт (Аргентина);

Группа E: 04:00. Урава Ред Даймондс (Япония) — Монтеррей (Мексика);

Группа G: 22:00. Видад (Марокко) — Аль-Айн (ОАЭ);

Группа G: 22:00. Ювентус (Италия) — Манчестер Сити (Англия).

Пятница, 27 июня

Группа H: 04:00. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Пачука (Мексика);

Группа H: 04:00. Зальцбург (Австрия) — Реал (Испания).

Напомним, последним участником клубного чемпионата мира 2025 года стал американский ФК Лос-Анджелес.

Клуб украинца Артема Смолякова разыграл путевку в матче против Клуба Америка после того, как организаторы отстранили от соревнований мексиканский Леон, поскольку тот нарушил правила ФИФА из-за владельцев команды.

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