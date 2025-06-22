Усик прекратил сотрудничество с промоутером после 12 лет сотрудничества: что известно

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик и его промоутер Александр Красюк прекратили сотрудничество накануне реванша за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом Красюк сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Усик и Красюк прекратили сотрудничество

Боксер Александр Усик и Александр Красюк, который является гендиректором промоутерской компании K2 Promotions Ukraine, начали сотрудничество в 2013-м.

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Тандем проработал 12 лет. В этот период Усик провел 23 боя, которые завершились его победой.

Красюк сообщил о прекращении сотрудничества, пожелав Александру успехов в будущем.

– Это было невероятное путешествие — 12 лет невероятного успеха. Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить правила игры. Еще в 2013 году я дал слово — и я его сдержал. Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что задумали. Но, благодаря Божьей милости, мы выполнили невозможную миссию, — написал он, добавив, что мечта осуществилась.

Также Красюк подтвердил изданию Tribuna.com о прекращении сотрудничества.

View this post on Instagram A post shared by Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

За период работы с Красюком Усик завоевал титулы WBO (2016), WBO и WBC (2018) и стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе (2018). Получил пояса WBO, WBA и IBF (2021) в супертяжелом весе и стал абсолютным чемпионом мира в этой категории в 2024 году.

Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне. Украинец будет защищать пояса, которыми владеет, и сразится за возвращение титула IBF, который освободил летом 2024-го перед вторым поединком с Тайсоном Фьюри.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года. Тогда Александр одержал досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде.

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