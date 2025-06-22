Евро-2025 U-21: календарь, расписание и результаты матчей

Молодежный чемпионат Европы по футболу-2025 среди команд до 21 года проходит с 11 по 29 июня в Словакии.

Матчи играют на восьми стадионах словацких городов, среди которых Братислава, Кошице, Трнава, Жилина, Нитра, Дунайская Стреда, Пряшов и Тренчин.

Среди 16 участников турнира была сборная Украины U-21, которая завершила выступления на стадии группового этапа, заняв третье место в группе D.

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Факты ICTV представляют расписание и результаты матчей Евро-2025 по футболу среди команд U-21.

Евро-2025 U-21: календарь турнира

Групповой этап — 11-18 июня;

1/4 финала — 21-22 июня;

Полуфиналы — 25 июня;

Финал — 28 июня.

Евро U21 2025: расписание и результаты

Євро-2025 U-21: 1/2 фіналу

Середа, 25 червня

19:00. Англія — Нідерланди.

Евро-2025 U-21: 1/4 финала

Воскресенье, 22 июня

19:00. Дания — Франция;

22:00. Германия — Италия.

Суббота, 21 июня

19:00. Португалия — Нидерланды — 0:1;

22:00. Испания — Англия — 1:3.

На стадии группового этапа все участники разделены на группы по четыре команды в каждой. По регламенту, из каждого квартета в стадию 1/4 финала вышли по две лучшие команды.

Евро-2025 U-21: групповой этап

Среда, 11 июня

19:00. Словакия — Испания (Группа А) — 2:3;

(Группа А) — 2:3; 22:00. Италия — Румыния (Группа А) — 1:0;

— Румыния (Группа А) — 1:0; 22:00. Португалия — Франция (Группа С) — 0:0;

22:00. Польша — Грузия (Группа С) — 1:2.

Четверг, 12 июня

19:00. Украина — Дания (Группа D) — 2:3;

(Группа D) — 2:3; 22:00. Чехия — Англия (Группа В) — 1:3;

(Группа В) — 1:3; 22:00. Германия — Словения (Группа В) — 3:0;

— Словения (Группа В) — 3:0; 22:00. Финляндия — Нидерланды (Группа D) — 2:2.

Суббота, 14 июня

19:00. Испания — Румыния (Группа А) — 2:1;

— Румыния (Группа А) — 2:1; 22:00. Словакия — Италия (Группа А) — 0:1;

(Группа А) — 0:1; 22:00. Португалия — Польша (Группа С) — 5:0;

— Польша (Группа С) — 5:0; 22:00. Франция — Грузия (Группа С) — 2:1.

Воскресенье, 15 июня

19:00. Англия — Словения (Группа В) — 0:0;

19:00. Финляндия — Украина (Группа D) — 0:2;

(Группа D) — 0:2; 22:00. Чехия — Германия (Группа В) — 2:4;

(Группа В) — 2:4; 22:00. Нидерланды — Дания (Группа D) — 1:2.

Вторник, 17 июня

19:00. Грузия — Португалия (Группа С) — 0:4;

(Группа С) — 0:4; 19:00. Франция — Польша (Группа С) — 4:1;

— Польша (Группа С) — 4:1; 22:00. Румыния — Словакия (Группа А) — 1:2;

(Группа А) — 1:2; 22:00. Испания — Италия (Группа А) — 1:1.

Среда, 18 июня

19:00. Дания — Финляндия (Группа D) — 2:2;

19:00. Нидерланды — Украина (Группа D) — 2:0;

— Украина (Группа D) — 2:0; 22:00. Словения — Чехия (Группа В) — 0:2;

(Группа В) — 0:2; 22:00. Англия — Германия (Группа В) — 1:2.

Действующим чемпионом Европы среди команд U-21 является сборная Англии, которая в 2023 году обыграла в решающем матче сборную Испании со счетом 1:0.

Молодежная сборная Украины на Евро-2023 дошла до полуфинала, где уступила испанцам.

Украинский футболист Георгий Судаков и двое испанцев Абель Руис и Серхио Гомес были лучшими бомбардирами турнира с тремя голами.

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