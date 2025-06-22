Евро-2025 U-21: календарь, расписание и результаты матчей
Молодежный чемпионат Европы по футболу-2025 среди команд до 21 года проходит с 11 по 29 июня в Словакии.
Матчи играют на восьми стадионах словацких городов, среди которых Братислава, Кошице, Трнава, Жилина, Нитра, Дунайская Стреда, Пряшов и Тренчин.
Среди 16 участников турнира была сборная Украины U-21, которая завершила выступления на стадии группового этапа, заняв третье место в группе D.
Факты ICTV представляют расписание и результаты матчей Евро-2025 по футболу среди команд U-21.
Евро-2025 U-21: календарь турнира
- Групповой этап — 11-18 июня;
- 1/4 финала — 21-22 июня;
- Полуфиналы — 25 июня;
- Финал — 28 июня.
Евро U21 2025: расписание и результаты
Євро-2025 U-21: 1/2 фіналу
Середа, 25 червня
- 19:00. Англія — Нідерланди.
Евро-2025 U-21: 1/4 финала
Воскресенье, 22 июня
- 19:00. Дания — Франция;
- 22:00. Германия — Италия.
Суббота, 21 июня
- 19:00. Португалия — Нидерланды — 0:1;
- 22:00. Испания — Англия — 1:3.
На стадии группового этапа все участники разделены на группы по четыре команды в каждой. По регламенту, из каждого квартета в стадию 1/4 финала вышли по две лучшие команды.
Евро-2025 U-21: групповой этап
Среда, 11 июня
- 19:00. Словакия — Испания (Группа А) — 2:3;
- 22:00. Италия — Румыния (Группа А) — 1:0;
- 22:00. Португалия — Франция (Группа С) — 0:0;
- 22:00. Польша — Грузия (Группа С) — 1:2.
Четверг, 12 июня
- 19:00. Украина — Дания (Группа D) — 2:3;
- 22:00. Чехия — Англия (Группа В) — 1:3;
- 22:00. Германия — Словения (Группа В) — 3:0;
- 22:00. Финляндия — Нидерланды (Группа D) — 2:2.
Суббота, 14 июня
- 19:00. Испания — Румыния (Группа А) — 2:1;
- 22:00. Словакия — Италия (Группа А) — 0:1;
- 22:00. Португалия — Польша (Группа С) — 5:0;
- 22:00. Франция — Грузия (Группа С) — 2:1.
Воскресенье, 15 июня
- 19:00. Англия — Словения (Группа В) — 0:0;
- 19:00. Финляндия — Украина (Группа D) — 0:2;
- 22:00. Чехия — Германия (Группа В) — 2:4;
- 22:00. Нидерланды — Дания (Группа D) — 1:2.
Вторник, 17 июня
- 19:00. Грузия — Португалия (Группа С) — 0:4;
- 19:00. Франция — Польша (Группа С) — 4:1;
- 22:00. Румыния — Словакия (Группа А) — 1:2;
- 22:00. Испания — Италия (Группа А) — 1:1.
Среда, 18 июня
- 19:00. Дания — Финляндия (Группа D) — 2:2;
- 19:00. Нидерланды — Украина (Группа D) — 2:0;
- 22:00. Словения — Чехия (Группа В) — 0:2;
- 22:00. Англия — Германия (Группа В) — 1:2.
Действующим чемпионом Европы среди команд U-21 является сборная Англии, которая в 2023 году обыграла в решающем матче сборную Испании со счетом 1:0.
Молодежная сборная Украины на Евро-2023 дошла до полуфинала, где уступила испанцам.
Украинский футболист Георгий Судаков и двое испанцев Абель Руис и Серхио Гомес были лучшими бомбардирами турнира с тремя голами.