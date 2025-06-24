Дюбуа настроен забрать пояса в реванше и заявил, что Усик “изношен”

Британский боксер и обладатель пояса IBF в хевивейте Дэниэль Дюбуа считает, что 24 раунда с Тайсоном Фьюри сделали чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика “изношенным”, и пообещал сделать так, чтобы он состарился за ночь боя 19 июля.

При этом он выразил уверенность в собственной победе, пишет журнал The Ring.

Дюбуа о бое-реванше с Усиком

По мнению британца, Александр “теряет былую форму”.

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— Два боя с Фьюри, бой со мной и другими его истощили. Я чувствую, что он уже готов сойти с пьедестала. Усик горд, но у каждого наступает момент, когда пора уйти, — заявил Дюбуа.

По словам 27-летнего Даниэля, он знает, что должен сделать в реванше с Усиком.

— Это сделать его старым за одну ночь. За одну ночь в бою можно заставить парня постареть, и это то, что я должен сделать. На этот раз я сделаю это как следует, без лишней суеты, без болтовни, только удар за ударом, — добавил он.

Дюбуа также сказал, что ни о чем не беспокоится и еще есть время потренироваться и поспарринговать, чтобы потом “выполнить свою разрушительную работу”.

Реванш Усик — Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Александр будет защищать пояса, которыми владеет, и сразится за возвращение титула IBF, который освободил летом 2024-го перед вторым поединком с Тайсоном Фьюри.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года. Тогда Александр одержал досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде.

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