Олимпик Лион за бортом Лиги 1: французский гранд понизили в классе — причина

Футбольный клуб Олимпик Лион официально понизили до французской Лиги 2 из-за финансовых проблем, в частности долгов.

Как пишет газета Le Figaro, решение принял финансовый надзорный орган французского футбола — Национальная дирекция по контролю за управлением (DNCG).

Олимпик Лион понизили до Лиги 2

На слушании во вторник руководство Олимпик Лиона не смогло убедить финансовый надзорный орган французского футбола отменить ограничительные меры, введенные в ноябре. Однако — успеха достичь не удалось.

Сейчас смотрят

— За последние недели мы сделали ряд инвестиций. В финансовом плане все в хорошей форме, — сказал владелец клуба, американец Джон Текстор, который также является главой холдинга Eagle Football Holding.

Санкции связаны с финансовыми проблемами клуба, в частности долгами. Издание Le Progrès писало, что компания Текстора за финансовый год 2023/24 отчиталась о том, что долги Лиона выросли с €458 до €508 млн.

Le Figaro указывает, что кроме плана “добровольного увольнения около сотни сотрудников”, клуб также сократил заработную плату для игроков. В частности Лион покинули Александр Ляказетт и Энтони Лопес, которые имели немалые контракты.

Лион хотел покрыть долги, выходом в Лигу чемпионов, но команда финишировала на шестой строчке, что дает право играть в Лиге Европы.

Олимпик Лион еще может подать апелляцию на это решение, но в случае провала, их место займет Реймс, который в плейоф за место в Л1/Л2 уступил Мецу в двухматчевом противостоянии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.