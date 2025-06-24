Жалкий трус: Ломаченко раскритиковали за молчание о РФ после удара по школе

Российские войска ударили баллистикой по Белгороду-Днестровскому в Одесской области 23 июня, в результате чего было разрушено местное учебное заведение.

Бывший боксер Василий Ломаченко, который является уроженцем этого города, отреагировал на трагедию, но не назвал Россию ответственной за это преступление. Это вызвало бурное возмущение в социальных сетях.

Реакция Ломаченко на удар РФ по лицею в Одесской области

В своем посте в соцсети Facebook Ломаченко выложил фото ГСЧС с разрушенным учебным заведением и назвал 23 июня трагическим днем для всех жителей города.

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— Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь! Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья выздороветь раненым! Мир всем, — написал боксер.

Василий написал свое сообщение на русском языке, но забыл указать, что Россия нанесла удар по лицею в Белгороде-Днестровском.

Реакция украинцев на пост Ломаченко

Сообщение бывшего боксера собрало тысячи комментариев, в основном возмутительных. Общественный деятель и волонтер Сергей Притула назвал Ломаченко жалким трусом.

Он спросил у Василия, кто конкретно ударил по городу и когда боксер напишет заявление о выходе из гражданства Украины.

— Жалкий трус! Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что россияне убивают твоих земляков? С благословения твоего всраного патриарха Кирилла! Который такой же черт, как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?

Позже Ломаченко отреагировал на комментарий Притулы, назвав его “бессовестным”, и добавил, что они “действительно с ним разные украинцы”.

Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко указал Василию, что удар нанесли россияне, которых он называл “братьями”.

— Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Русские. Твои братья. Жалкий ты ссыкун. И предатель, — написал Стерненко.

Ему Ломаченко тоже ответил, упрекнув, что Стерненко ходит с охраной после покушения на него, и назвал его “говорящей головой”.

Украинские пользователи тоже не подбирали слов и возмущения, комментируя сообщение Ломаченко:

Это твои братья сделали.

Это сделал “русский мир”.

Российская ракета с благословения отца Кирилла. А то неточное описание.

Твоя РПЦ благословила эту ракету.

И откуда же она прилетела? Кто же это сделал? Рептилоиды — не понятно.

Василий, это сделало сознательно руководство РФ. Возможно, вы и хотите замечать “хороших русских”, которые нейтральны или поддерживают нас, поэтому вы публично не хейтите русню.

Напомним, 5 июня Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. В своей речи он выразил благодарность компании Top Rank, ее руководителю Бобу Аруму, а также США и болельщикам бокса.

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