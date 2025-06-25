Не дал забить Баварии: Трубин — лучший игрок матча на клубном ЧМ-2025

Украинский вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин признан лучшим игроком матча против Баварии в третьем туре группового этапа на клубном чемпионате мира по футболу.

В матче Бенфика — Бавария орлы минимально одолели мюнхенский клуб со счетом 1:0.

Бенфика — Бавария: Трубин — игрок матча

Единственный мяч в матче Бенфика — Бавария забил Андреас Шельдруп в первом тайме на 13-й минуте. Лиссабонский клуб сумел удержать свои ворота на замке, а Анатолий Трубин выполнил во встрече четыре сейва.

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По итогам игры украинца признали лучшим игроком встречи. Трубин также получил специальную награду от ФИФА после матча с Баварией.

— Это была хорошая игра против очень сильного соперника. Поэтому я очень рад, но не только за себя, а за всю команду. Мы оставили все на поле, чтобы выиграть. Видите, погода экстремально жаркая. Мы сделали все, что от нас зависело, — сказал голкипер в интервью DAZN.

Трубин признался, что после матча очень уставший и просто хочет отдохнуть, после чего начнется подготовка к следующей игре.

OFFICIEL ! Anatoliy Trubin est élu HOMME DU MATCH contre le Bayern Munich ! Match IMPÉRIAL du gardien du SL Benfica ce soir ! pic.twitter.com/YOQIzp2kta — Instant Foot (@lnstantFoot) June 24, 2025

Матч против Баварии стал для Трубина вторым сухим на чемпионате мира. Во втором туре он не позволил команде Окленд Сити поразить свои ворота.

В 1/8 финала клубного ЧМ-2025 Бенфика встретится с лондонским Челси. Матч запланирован на субботу, 28 июня.

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