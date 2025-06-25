Не дал забить Баварии: Трубин — лучший игрок матча на клубном ЧМ-2025
Украинский вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин признан лучшим игроком матча против Баварии в третьем туре группового этапа на клубном чемпионате мира по футболу.
В матче Бенфика — Бавария орлы минимально одолели мюнхенский клуб со счетом 1:0.
Бенфика — Бавария: Трубин — игрок матча
Единственный мяч в матче Бенфика — Бавария забил Андреас Шельдруп в первом тайме на 13-й минуте. Лиссабонский клуб сумел удержать свои ворота на замке, а Анатолий Трубин выполнил во встрече четыре сейва.
По итогам игры украинца признали лучшим игроком встречи. Трубин также получил специальную награду от ФИФА после матча с Баварией.
— Это была хорошая игра против очень сильного соперника. Поэтому я очень рад, но не только за себя, а за всю команду. Мы оставили все на поле, чтобы выиграть. Видите, погода экстремально жаркая. Мы сделали все, что от нас зависело, — сказал голкипер в интервью DAZN.
Трубин признался, что после матча очень уставший и просто хочет отдохнуть, после чего начнется подготовка к следующей игре.
OFFICIEL ! Anatoliy Trubin est élu HOMME DU MATCH contre le Bayern Munich !
Match IMPÉRIAL du gardien du SL Benfica ce soir ! pic.twitter.com/YOQIzp2kta
— Instant Foot (@lnstantFoot) June 24, 2025
Матч против Баварии стал для Трубина вторым сухим на чемпионате мира. Во втором туре он не позволил команде Окленд Сити поразить свои ворота.
В 1/8 финала клубного ЧМ-2025 Бенфика встретится с лондонским Челси. Матч запланирован на субботу, 28 июня.