Проиграла на тай-брейке: Свитолина не вышла в четвертьфинал турнира в Германии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге на стадии 1/8 финала.

В трех сетах она уступила первой ракетке Бразилии Беатрис Хаддад Майе со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (7:9).

Свитолина проиграла Хаддад Майе на турнире WTA 500

Теннисистки провели на корте 2 часа и 29 минут, за которые Свитолина сделала шесть эйсов и допустила четыре двойных ошибки. У бразильянки — четыре подачи навылет и пять двойных ошибок.

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В первом сете решающим стал шестой гейм на подаче Хадад Майе, который взяла Свитолина. В девятом гейме украинка с третьего раза реализовала сет-пойнт.

Второй сет разворачивался по другому сценарию: на корте разворачивалась плотная борьба, но при счете 4:6 в пользу бразильянки Элина позволила сопернице сделать брейк и сравнять по партиям.

В решающем сете теннисистки дважды обменялись брейками, а победительницу встречи определил тай-брейк, во время которого Свитолина отыграла пять матч-пойнтов, однако все же проиграла.

In die nächste Runde — Beatriz Haddad Maia bucht ihr Ticket fürs Viertelfinale! pic.twitter.com/P3jBGk2FNd — Bad Homburg Open powered by Solarwatt (@badhomburgopen) June 25, 2025

Из-за поражения от бразильянки Свитолина прервала серию из четырех выходов в четвертьфиналы турниров WTA.

Следующим турниром для Элины Свитолиной станет третий Grand Slam сезона-2025 — Уимблдон. Основной турнир травяного мэйджора состоится с 30 июня по 13 июля.

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