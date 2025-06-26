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Букет, дата и кольцо: дочь Шацких намекнула на свадьбу со звездой Динамо

Шапаренко і Христина Шацьких

Кристина Шацких, дочь легенды Динамо Киев Максима Шацких, намекнула на замужество со звездой киевского клуба и игроком сборной Украины по футболу Николаем Шапаренко.

В своем Telegram-канале девушка опубликовала загадочное фото.

Шацких намекнула на свадьбу с Шапаренко

Кристина Шацких выложила фото, на котором видно букет цветов, похожий на букет невесты. Также видно часть короткого белого платья.

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Девушка написала под фото только дату 25.06.2025, прикрепив эмодзи белого сердца.

В сториз в Instagram Кристина отметила Шапаренко и, кроме эмодзи сердца, добавила еще и эмодзи кольца.

Шапаренко і Христина Шацьких

Фото: Кристина Шацких

Подписчики девушки гадают, идет ли речь о предложении или о женитьбе пары.

Николай Шапаренко начал встречаться с дочерью Максима Шацких в 2022 году. Однако пара долгое время не афишировала свои отношения.

Отметим, что Шапаренко в сезоне-2024/25 стал лучшим ассистентом УПЛ с восемью голевыми передачами в 23 матчах.

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Фото: Кристина Шацких

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