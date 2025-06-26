Ястремская разгромно проиграла филиппинке на турнире WTA в Истборне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская разгромно уступила квалифайерке из Филиппин на турнире WTA 250 в британском Истборне.

В четвертьфинале в двух сетах она проиграла Александре Эале со счетом 1:6, 2:6.

Ястремская проиграла в 1/4 финала WTA 250 в Истборне

Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут, за которые ни одна из них не сделала подачи навылет. Ястремская допустила две двойные ошибки против одной у соперницы.

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В первой партии Даяна отдала три собственные подачи Александре, оформив лишь один брейк в ответ.

Во втором сете Эала совершила рывок 3:0 с двумя брейками, после чего уже Ястремская ответила двумя брейками, но проиграла в пятом гейме на своей подаче. Следующие два гейма были за филиппинкой.

С Эалой, занимающей 74-е место в рейтинге WTA, Даяна встречалась впервые. Турнир в Истборне филиппинка начала с квалификации.

В первых двух кругах турнира украинка уверенно обыграла полячку Магду Линетт и британку Франческу Джонс.

В понедельник, 30 июня, стартует основной турнир серии Grand Slam — Уимблдон-2025. Даяна Ястремская заявлена на нем в основу одиночных и парных соревнований.

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