Роналду будет играть до 42 лет: футболист подписал новый контракт с Аль-Нассром

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду подписал новый двухлетний контракт с саудовским Аль-Нассром, что означает, что он останется в клубе до своего 42-летия — до 2027 года.

Об этом сообщил футболист и клуб в социальных сетях.

Роналду продлил контракт с Аль-Нассром

— Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Творим историю вместе, — написал 40-летний Роналду в социальных сетях, опубликовав фото с подписания нового контракта.

Всего месяц назад Криштиану писал в социальных сетях, что “раздел завершен”. Это вызвало слухи о том, что он готов сменить клуб.

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Как пишут СМИ, решение Роналду остаться по крайней мере до 2027 года, несомненно, будет очень прибыльным, но, вероятно, исключает любую будущую перспективу возвращения Роналду к игре в европейском клубе.

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Португалец присоединился к команде из Рияда в декабре 2022 года после того, как покинул Манчестер Юнайтед и стал свободным агентом.

В Аль-Нассре он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола с годовой зарплатой в 177 млн фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Роналду забил 35 голов в 41 матче во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром футбольной лиги Саудовской Аравии второй сезон подряд.

Всего он забил 99 голов в 111 матчах за Аль-Насср. Всего за карьеру за клубы и сборную Португалии он отличился 938 раз.

Напомним, в начале июня Роналду со сборной Португалии стал победителем Лиги наций УЕФА. В финале селесао обыграли сборную Испании.

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