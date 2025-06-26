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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Мбаппе похудел до 5 кг из-за инфекции: когда сможет сыграть на клубном ЧМ

Кіліан Мбаппе
Фото: Depositphotos

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе, который пропустил первые два матча своей команды на клубном чемпионате мира 2025 года, потерял вес из-за инфекции.

Об этом сообщила испанская газета Marca.

Мбаппе потерял вес из-за инфекции

Во время клубного чемпионата мира Килиана Мбаппе госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. Позже 26-летнего футболиста выписали из больницы, но инфекция повлияла на его организм.

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По оценке медицинской службы мадридского клуба, форвард потерял от четырех до пяти килограммов. Привычный вес Мбаппе составляет около 75 кг.

Наставник Реала Хаби Алонсо на пресс-конференции сказал, что Мбаппе вернулся к тренировкам, но еще не полностью восстановился после болезни.

— Мы поговорили после тренировки, и он решил остаться (вне заявки, — Ред.) и хорошо восстановиться, чтобы быть готовым, когда пройдем дальше, если выйдем в 1/8 финала. Он все еще восстанавливается, не в идеальной форме для игры, — сказал тренер.

Алонсо внес в заявку на матч третьего тура 24 футболиста, в том числе украинца Андрея Лунина.

В заключительном туре группового этапа КЧМ-2025 в своем квартете Реал сыграет против Зальцбурга. Матч состоится в 4:00 по киевскому времени 27 июня.

Напомним, в первом туре Реал расписал ничью с саудовским Аль-Хилялем (1:1), а во втором обыграл (3:1) мексиканскую Пачуку.

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