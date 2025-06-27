Мбаппе снова судится с ПСЖ: обвиняет клуб в травле

Футболист мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе обвинил свой бывший клуб в “моральной травле” и подал соответствующий иск.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на подтверждение прокуратуры Парижа.

Мбаппе подал новый иск против ПСЖ

Это уже не первый иск Мбаппе в отношении своего бывшего клуба — предыдущий касался невыплаченной заработной платы.

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Сейчас же Килиан обвиняет парижский клуб в “давлении”, чтобы заставить его продлить контракт в 2023 году.

Прокуратура заявила, что Мбаппе “заявляет о случаях травли, которым, как утверждает, он подвергся в Пари Сен-Жермен”. Речь идет об отстранении игрока от основного состава по спортивным, административным или дисциплинарным причинам.

В контракте Мбаппе с ПСЖ была опция продления еще на год — до 2025-го. После того как он сообщил, что не пролонгирует соглашение, клуб не взял футболиста в предсезонное турне в Японию и Южную Корею и он тренировался с игроками второй команды.

ПСЖ заявлял, что скорее продаст его, чем отпустит бесплатно в 2024 году, но Мбаппе отклонил предложение о переходе в саудовскую команду Аль-Хиляль за €300 млн.

В итоге Мбаппе присоединился к мадридскому Реалу прошлым летом на правах свободного агента.

Другое дело Мбаппе против ПСЖ

В августе 2024 года Мбаппе обратился во Французскую профессиональную лигу относительно задолженности перед ним со стороны ПСЖ €55 млн.

В следующем месяце лига обязала клуб погасить задолженность перед Килианом. В октябре Апелляционный комитет оставил в силе решение, обязывающее ПСЖ выплатить Мбаппе €55 млн задолженных средств.

В апреле 2025 года Мбаппе добился предварительного ареста по делу против ПСЖ о выплате €55 млн, но клуб просил отменить это решение.

В мае парижане подали иск в суд первой инстанции против футболиста, требуя от него компенсации в €98 млн. ПСЖ обвинил футболиста в “тактике затягивания”, что привело к убыткам.

Источник : CNN

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