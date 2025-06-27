Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Почему в Одессе так много божьих коровок и откуда они взялись
Покушение на Зеленского: президента Украины хотели убить в аэропорту Польши
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
4 мин.

Мбаппе снова судится с ПСЖ: обвиняет клуб в травле

Кіліан Мбаппе
Фото: Getty Images

Футболист мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе обвинил свой бывший клуб в “моральной травле” и подал соответствующий иск.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на подтверждение прокуратуры Парижа.

Мбаппе подал новый иск против ПСЖ

Это уже не первый иск Мбаппе в отношении своего бывшего клуба — предыдущий касался невыплаченной заработной платы.

Сейчас смотрят

Сейчас же Килиан обвиняет парижский клуб в “давлении”, чтобы заставить его продлить контракт в 2023 году.

Прокуратура заявила, что Мбаппе “заявляет о случаях травли, которым, как утверждает, он подвергся в Пари Сен-Жермен”. Речь идет об отстранении игрока от основного состава по спортивным, административным или дисциплинарным причинам.

В контракте Мбаппе с ПСЖ была опция продления еще на год — до 2025-го. После того как он сообщил, что не пролонгирует соглашение, клуб не взял футболиста в предсезонное турне в Японию и Южную Корею и он тренировался с игроками второй команды.

ПСЖ заявлял, что скорее продаст его, чем отпустит бесплатно в 2024 году, но Мбаппе отклонил предложение о переходе в саудовскую команду Аль-Хиляль за €300 млн.

В итоге Мбаппе присоединился к мадридскому Реалу прошлым летом на правах свободного агента.

Другое дело Мбаппе против ПСЖ

В августе 2024 года Мбаппе обратился во Французскую профессиональную лигу относительно задолженности перед ним со стороны ПСЖ €55 млн.

В следующем месяце лига обязала клуб погасить задолженность перед Килианом. В октябре Апелляционный комитет оставил в силе решение, обязывающее ПСЖ выплатить Мбаппе €55 млн задолженных средств.

В апреле 2025 года Мбаппе добился предварительного ареста по делу против ПСЖ о выплате €55 млн, но клуб просил отменить это решение.

В мае парижане подали иск в суд первой инстанции против футболиста, требуя от него компенсации в €98 млн. ПСЖ обвинил футболиста в “тактике затягивания”, что привело к убыткам.

Читайте также
Мбаппе похудел до 5 кг из-за инфекции: когда сможет сыграть на клубном ЧМ
Кіліан Мбаппе

Источник: CNN

Связанные темы:

Килиан МбаппеПСЖПСЖСудФутбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь