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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Самый титулованный клуб НБА задрафтовал украинца Максима Шульгу: что известно

Максим Шульга
Фото: Getty Images

Самый титулованный клуб в истории НБА Бостон Селтикс задрафтовал украинского баскетболиста Максима Шульгу.

Он присоединится к команде по итогам драфта 2025 года.

Максим Шульга станет игроком Бостон Селтикс

23-летний Шульга был выбран во втором раунде драфта под 57-м общим номером командой Орландо Мэджик и обменян в Бостон.

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С Бостон Селтикс украинец заключит двусторонний контракт, который позволит ему выступать как в составе основной команды, так и в ее фарм-клубе G-лиги.

Как пишет Федерация баскетбола Украины, Шульга стал лишь восьмым украинцем, выбранным на драфте клубами НБА. Последний раз украинцев выбирали в 2018 году, когда Святослав Михайлюк стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс.

В США Шульга выступал с 2020 года на университетском уровне. Он играет на позиции защитника.

Последние два сезона он играл в составе Рэмз из Университета Содружества Вирджинии. В течение сезона-2024/25 украинец набирал в среднем за игру 15 очков.

В прошлом сезоне он реализовал 38,7% дальних бросков и выполнял лучшие в карьере 5,9 подбора за игру.

Ранее за Бостон выступал Святослав Михайлюк. С кельтами он выиграл чемпионство в НБА в 2024 году. Затем он перешел в Юту Джаз.

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