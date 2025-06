Самый титулованный клуб НБА задрафтовал украинца Максима Шульгу: что известно

Самый титулованный клуб в истории НБА Бостон Селтикс задрафтовал украинского баскетболиста Максима Шульгу.

Он присоединится к команде по итогам драфта 2025 года.

23-летний Шульга был выбран во втором раунде драфта под 57-м общим номером командой Орландо Мэджик и обменян в Бостон.

С Бостон Селтикс украинец заключит двусторонний контракт, который позволит ему выступать как в составе основной команды, так и в ее фарм-клубе G-лиги.

Boston bound

Welcome to the Celtics, Max pic.twitter.com/jydkQHuUot

— Boston Celtics (@celtics) June 27, 2025