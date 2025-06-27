Более 20 лет терпел боль: Бекхэму сделали операцию из-за травмы, полученной в матче

Бывший футболист МЮ и Реала, сэр Дэвид Бекхэм перенес операцию по восстановлению запястья, которое он сломал во время матча за национальную команду более 20 лет назад.

Об этом сообщает газета The Sun.

Дэвид Бекхэм перенес операцию

Жена экс-футболиста сборной Англии Виктория Бекхэм опубликовала в сторис в Instagram фото, на котором Дэвид находится на больничной койке с повязкой на руке.

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Она подписала снимок, пожелав ему скорейшего выздоровления: Выздоравливай поскорее, папочка.

По сообщению издания, Бекхэм нуждался в операции из-за травмы руки, которую он получил во время товарищеского матча против Южной Африки в Дурбане в мае 2003 года.

Недавний рентгеновский снимок показал, что штифт, который использовался для фиксации запястья и должен был бы рассосаться, на самом деле остался в предплечье.

— Дэвид страдал от боли годами, но не думал об этом. Он просто продолжал жить, пока в последние месяцы боль не стала совсем невыносимой. Рентген показал, что штифт не рассосался, поэтому его записали на операцию, чтобы окончательно решить эту проблему спустя все эти годы, — сказал источник газете.

Также информатор The Sun сказал, что жена Бекхэма была у его кровати после операции и все прошло хорошо.

Дэвид Бекхэм сломал запястье после падения в первом тайме против команды ЮАР. Он продолжил игру с перевязанной рукой и был заменен лишь в конце второго тайма, когда вместо него на поле вышел Джермейн Дженас.

В самом матче Бекхэм отметился ассистом, а игра завершилась победой команды трех львов.

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