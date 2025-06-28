Англия U-21 – Германия U-21: где смотреть финал Евро-2025

В финале молодежного Евро-2025 среди команд U-21 сыграют команды Англии и Германии. Игра состоится 28 июня на арене Тегельне поле в Братиславе (Словакия).

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Англия U-21 – Германия U-21, где смотреть и кто покажет поединок команды трех львов и бундестим на молодежном Евро-2025, рассказывают Факты ICTV.

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Англия U-21 – Германия U-21: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Англия U-21 – Германия U-21 в прямом эфире на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт.

Просмотр финала Евро-2025 U-21 будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL.

На медиасервисе игру прокомментирует Александр Новак.

Матч Англия U-21 – Германия U-21 также можно будет посмотреть бесплатно на телеканале Перший.

Небольшим фаворитом финала считается Англия. На победу команды трех львов дают коэффициент 2.67. Успех сборной Германии U-21 оценивают в 2.88.

Напомним, в полуфинале молодежка Англии одолела сверстников из Нидерландов (2:1), а команда Германии разгромила французов (3:0).

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