Формула-1: личный зачет пилотов и команд в 2025 году

В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

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За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

№ Гонщик Команда Очки 1. Оскар Пиастри McLaren 216 2. Ландо Норрис McLaren 201 3. Макс Ферстаппен Red Bull 155 4. Джордж Расселл Mercedes 146 5. Шарль Леклер Ferrari 119 6. Льюис Хемилтон Ferrari 91 7. Андреа Кими Антонелли Mercedes 63 8. Алекс Албон Williams 42 9. Эстебан Окон Haas 23 10. Нико Хюлькенберг Kick Sauber 22

Зачет команд Формулы-1 2025

№ Команда Очки 1. McLaren 417 2. Ferrari 210 3. Mercedes 209 4. Red Bull 162 5. Williams 55 6. Racing Bulls 36 7. Haas 29 8. Aston Martin 28 9. Kick Sauber 26 10. Alpine 11

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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