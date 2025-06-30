Могли достичь большего: Нагорняк о футболистах, не реализовавших себя в полной мере

Бывший нападающий Днепра, Шахтера, сборной Украины, а ныне тренер ФК Эпицентр Сергей Нагорняк назвал имена футболистов, которые, по его мнению, были чрезвычайно талантливыми, но не реализовали свой потенциал.

Также он поделился личным опытом, вспомнив, как в определенный момент хотел оставить футбол. Об этом Нагорняк рассказал в видеоподкасте Sport Talk с Андреем Ковальским.

Сергей Нагорняк о талантах

Первыми, кто пришел на ум тренеру, стали футболисты Александр Алиев и Артем Милевский. Их талант Нагорняк оценивает чрезвычайно высоко.

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– Они, поверьте мне, и так достигли неплохих результатов. Но они могли в футболе, и тот же Леоненко, могли достичь гораздо большего. Это люди, которые были одарены талантом, который есть не у каждого футболиста, – отметил Сергей Нагорняк.

При этом они неоднократно попадали в новости из-за различных скандалов, в частности, связанных с алкоголем. По мнению тренера, важно то, что сейчас сами игроки не замалчивают свои жизненные истории.

– Они так стараются донести до нашей молодежи, что нужно, а что не нужно делать. Это касается того, что я вам говорил, что я иногда футболистам лекции читаю, так сказать, о жизни, – пояснил Нагорняк.

Нагорняк о том, как хотел уйти из футбола

Отдельно тренер вспомнил и о своем собственном непростом периоде в карьере. После нескольких лет выступлений в Китае он столкнулся с травмами и моральной усталостью, из-за чего едва не бросил футбол.

– Был такой момент, что я думаю: “Так, все надоело. Еду домой”. Однако, ничего – лег спать, встал, уже не все так плохо, как кажется. То есть, знаете, как говорят: надо лечь, переспать с этой мыслью, чтобы принять правильное решение, – поделился Сергей Нагорняк.

На переезд в Китай футболист решился в 2000 году, когда закончился контракт с Шахтером. В Поднебесной он отыграл четыре года.

Своими личными переживаниями в разговоре с Андреем Ковальским ранее делился и олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк. Он рассказал, как впервые встретился со своими родственниками из Руанды и как это повлияло на его самоидентификацию.

Фото: скриншот из интервью

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