Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу проходит в США с 15 июня.
Турнир играется в обновленном и расширенном формате с участием 32 клубов из шести футбольных конфедераций.
Во время жеребьевки клубного чемпионата мира участников распределили на восемь групп по четыре команды в каждой. Согласно регламенту, в 1/8 финала вышли по две лучшие команды из каждого квартета.
Факты ICTV предлагают полное расписание клубного чемпионата мира-2025 и результаты матчей.
Клубный чемпионат мира-2025: календарь
- Групповой этап — 15-27 июня;
- 1/8 финала — 28 июня — 2 июля;
- 1/4 финала — 4-5 июля;
- Полуфиналы — 8-9 июля;
- Финал — 13 июля.
Клубный чемпионат мира 2025: расписание и результаты
Среди участников клубного ЧМ-2025 три клуба, в которых выступают украинские футболисты.
Это мадридский Реал, за который играет Андрей Лунин, португальская Бенфика, за которую выступает Анатолий Трубин и ФК Лос-Анджлес с Артемом Смоляковым.
Клубный ЧМ-2025: 1/4 финала: 1/4 финала
Пятница, 4 июля
- 22:00. Флуминенсе (Бразилия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).
Суббота, 5 июля
- 4:00. Палмейрас (Бразилия) — Челси (Англия);
- 19:00. ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия);
- 23:00 Реал (Испания) — Боруссия Д (Германия).
Клубный ЧМ-2025: 1/8 финала: 1/8 финала
Суббота, 28 июня
- Палмейрас (Бразилия) — Ботафогу (Бразилия) — 1:0;
- Бенфика (Португалия) — Челси (Англия) — 1:4.
Воскресенье, 29 июня
- ПСЖ (Франция) — Интер Майами (США) — 4:0;
- Фламенгу (Бразилия) — Бавария (Германия) — 2:4.
Понедельник, 30 июня
- Интер (Италия) — Флуминенсе (Бразилия) — 0:2.
Вторник, 1 июля
- Манчестер Сити (Англия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 3:4;
- Реал (Испания) — Ювентус (Италия) — 1:0.
Среда, 2 июля
- Боруссия Д (Германия) — Монтеррей (Мексика) — 2:1.
Групповой этап клубного ЧМ-2025
Воскресенье, 15 июня
- Группа А: Аль-Ахли (Египет) — Интер Майами (США) — 0:0;
- Группа С: Бавария (Германия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 10:0;
- Группа В: ПСЖ (Франция) — Атлетико (Испания) — 4:0.
Понедельник, 16 июня
- Группа А: Палмейрас (Бразилия) — Порту (Португалия) — 0:0;
- Группа В: Ботафогу (Бразилия) — Сиэтл Саундерз (США) — 2:1;
- Группа D: Челси (Англия) — Лос-Анджелес (США) — 2:0;
Вторник, 17 июня
- Группа С: Бока Хуниорс (Аргентина) — Бенфика (Португалия) — 2:2;
- Группа D: Фламенгу (Бразилия) — Эсперанс (Тунис) — 2:0;
- Группа F: Флуминенсе (Бразилия) — Боруссия Д (Германия) — 0:0;
- Группа E: Ривер Плейт (Аргентина) — Урава Ред Даймондс (Япония) — 3:1.
Среда, 18 июня
- Группа F: Ульсан (Южная Корея) — Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — 0:1;
- Группа E: Монтеррей (Мексика) — Интер (Италия) -1:1;
- Группа G: Манчестер Сити (Англия) — Видад (Марокко) — 2:0;
- Группа H: Реал (Испания) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 1:1.
Четверг, 19 июня
- Группа H: Пачука (Мексика) — Зальцбург (Австрия) — 1:2;
- Группа G: Аль-Айн (ОАЭ) — Ювентус (Италия) — 0:5.
- Группа А: Палмейрас (Бразилия) — Аль-Ахли (Египет) — 2:0;
- Группа А: Интер Майами (США) — Порту (Португалия) — 2:1.
Пятница, 20 июня
- Группа В: Сиэтл Саундерз (США) — Атлетико (Испания) — 1:3;
- Группа В: ПСЖ (Франция) — Ботафогу (Бразилия) — 0:1;
- Группа С: Бенфика (Португалия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 6:0;
- Группа D: Фламенгу (Бразилия) — Челси (Англия) — 3:1.
Суббота, 21 июня
- Группа D: Лос-Анджелес (США) — Эсперанс (Тунис) — 0:1;
- Группа С: Бавария (Германия) — Бока Хуниорс (Аргентина) — 2:1;
- Группа F: Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — Боруссия Д (Германия) — 3:4;
- Группа E: Интер (Италия) — Урава Ред Даймондс (Япония) — 2:1.
Воскресенье, 22 июня
- Группа F: Флуминенсе (Бразилия) — Ульсан (Южная Корея) — 4:2;
- Группа E: Ривер Плейт (Аргентина) — Монтеррей (Мексика) — 0:0;
- Группа G: Ювентус (Италия) — Видад (Марокко) — 1:4;
- Группа H: Реал (Испания) — Пачука (Мексика) — 1:3.
Понедельник, 23 июня
- Группа H: Зальцбург (Австрия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 0:0;
- Группа G: Манчестер Сити (Англия) — Аль-Айн (ОАЭ) — 6:0.
- Группа В: Атлетико (Испания) — Ботафогу (Бразилия) — 1:0;
- Группа В: Сиэтл Саундерз (США) — ПСЖ (Франция) — 0:2.
Вторник, 24 июня
- Группа А: Интер Майами (США) — Палмейрас (Бразилия) — 2:2;
- Группа А: Порту (Португалия) — Аль-Ахли (Египет) — 4:4;
- Группа С: Бенфика (Португалия) — Бавария (Германия) — 1:0;
- Группа С: Окленд Сити (Новая Зеландия) — Бока Хуниорс (Аргентина) — 1:1.
Среда, 25 июня
- Группа D: Эсперанс (Тунис) — Челси (Англия) — 0:3;
- Группа D: Лос-Анджелес (США) — Фламенгу (Бразилия) — 1:1;
- Группа F: Боруссия Д (Германия) — Ульсан (Южная Корея) — 1:0;
- Группа F: Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — Флуминенсе (Бразилия) — 0:0.
Четверг, 26 июня
- Группа E: Интер (Италия) — Ривер Плейт (Аргентина) — 2:0;
- Группа E: Урава Ред Даймондс (Япония) — Монтеррей (Мексика) — 0:4;
- Группа G: Видад (Марокко) — Аль-Айн (ОАЭ) — 1:2;
- Группа G: Ювентус (Италия) — Манчестер Сити (Англия) — 2:5.
Пятница, 27 июня
- Группа H: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Пачука (Мексика) — 2:0;
- Группа H: Зальцбург (Австрия) — Реал (Испания) — 0:3.
Напомним, последним участником клубного чемпионата мира 2025 года стал американский ФК Лос-Анджелес.
Клуб украинца Артема Смолякова разыграл путевку в матче против Клуба Америка после того, как организаторы отстранили от соревнований мексиканский Леон, поскольку тот нарушил правила ФИФА из-за владельцев команды.