Диогу Жота: жизнеописание футбольного таланта из Порту, который покорил АПЛ

Футболист Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в автокатастрофе на 28-м году жизни.

Авария произошла на трассе А-52 недалеко от испанского городка Паласиос-де-Санабрия, в провинции Самора. Это случилось всего через несколько дней после большой радости в его жизни, ведь 22 июня Жота отметил свадьбу.

Что известно о Диогу Жота и чем запомнился футболист, читайте в нашем материале.

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Диогу Жота: что известно о начале его карьеры

Диогу Жота, полное имя которого — Диогу Жозе Тейшейра да Силва, родился 4 декабря 1996 года в португальском городе Порту.

Он с детства увлекался футболом, начинал в местной команде Gondomar, а затем попал в академию клуба Pacos de Ferreira, где уже в 2014 году дебютировал за взрослую команду. Ему было всего 17, когда он впервые вышел на поле в Кубке Португалии, а чуть позже и в чемпионате.

В мае 2015-го он забил свои первые мячи в Примейре — и стал самым молодым бомбардиром в истории клуба на том уровне.

Диогу Жота: биография и первые матчи в английской Премьер-лиге

Его талант заметили в Европе, и уже летом 2016 года он подписал контракт с испанским Атлетико Мадрид. Но пробиться в состав мадридцев он не успел — его сразу отдали в аренду в Порту.

А через год он оказался в английском Вулверхэмптоне. Там Жота действительно раскрылся: в первом же сезоне забил 17 голов, помог команде выйти в английскую Премьер-лигу, а затем и стал полноценным игроком Вулвз.

Скачок в карьере футболиста Диогу Жоты и игры за Ливерпуль

В 2020 году карьера Жоты совершила очередной скачок — он перешел в Ливерпуль за примерно 45 миллионов евро. Его дебют в команде в красных футболках состоялся уже в сентябре, а первый гол он забил буквально через несколько дней после старта в новой команде.

За годы игры на Энфилде он стал важным игроком в команде Юргена Клоппа: забивал в ключевых матчах, включая Лигу чемпионов, помогал выигрывать Кубок Англии, Кубок лиги. Более того, в сезоне 2024/25 вместе с Ливерпулем он стал чемпионом Англии. Всего в футболке Ливерпуля он провел более 180 матчей и забил более 60 мячей.

В сборной Португалии Жота дебютировал в 2019 году. С тех пор он стал постоянным игроком основного состава. В составе национальной команды он успел принять участие в крупных турнирах и вместе с Португалией дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

В сборной Португалии (все уровни включительно) Жота провел 78 матчей, забил 28 голов, получил 9 желтых и 1 красную карточку. Для сборной категории “A” — 48 матчей, 14 голов.

Пристрастие Диогу Жоты — видеоигры

Кроме футбола, Жота имел еще одну страсть — видеоигры. В 2021 году он даже занимал первое место в мировом рейтинге FIFA 21 и имел собственную киберспортивную команду.

Он часто стримил на Twitch, а фанаты шутили, что он может одинаково классно как и забивать в АПЛ, так и разрывать соперников в PlayStation.

Диогу Жота: жена и свадьба

В июне 2025 года он женился на своей девушке Руте Кардозу. Руте Кардозу — португалка, которая была рядом с Диогу Жотой еще с молодых лет. Они познакомились во время учебы в институте в Порту, и с тех пор были вместе более десяти лет.

Их отношения начались еще где-то в 2012-2013 годах. В июле 2022-го Жота сделал предложение, а 22 июня 2025 года они поженились. Свадьба была камерной и проходила в Португалии.

Она всегда поддерживала мужа — была с ним во время переездов, смены клубов, футбольных побед и в личных делах.

Диогу Жота: дети

Диогу Жота, возраст которого всего 28 лет, имел жену и троих детей. Первый сын, Диниш, родился в 2021 году, второй сын появился в 2023-м, а в ноябре 2024-го семья пополнилась дочкой.

Руте всегда держалась в стороне от публичности — не стремилась к славе, не светилась в прессе, хотя и делилась иногда семейными фото и часто была рядом с Жотой на матчах и в ключевые моменты его жизни.

Его смерть стала неожиданным ударом для мира футбола.

Источник: Федерация футбола Португалии

Фото: Facebook

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