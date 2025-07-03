Фьюри вызвал Усика на третий поединок: возможные дата и место боя

В четверг, 3 июля, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил о том, что собирается вернуться в бокс для третьего боя с украинцем Александром Усиком.

Об этом он написал у себя в Instagram.

Третий бой Усика и Фьюри — дата и место

– 18 апреля 2026 года, стадион Уэмбли. Трилогия! По поводу билетов связывайтесь со Спенсером Брауном (менеджер Фьюри – Ред.), – говорится в посте.

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Сейчас Усик готовится к бою против Даниэля Дюбуа, который ожидается 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, последний бой Александра Усика и Тайсона Фьюри был реваншем. В декабре 2024 года украинец победил британца по единогласному решению судей.

Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры. Он уже несколько раз заканчивал ее, последний раз – в августе 2022 года.

В последнее восстановление боксер провел четыре поединка. Двумя он защитил чемпионский пояс WBC, затем – дважды уступил Александру Усику.

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