Ястремская обыграла россиянку во втором круге Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская смогла победить во втором круге Уимблдонского турнира российскую спортсменку Анастасию Захарову.

Как Ястремская обыграла россиянку на Уимблдоне

Встреча Ястремской и Захаровой завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6(8). Россиянка была за гейм до победы во второй партии, но украинка переломила ход игры.

Как известно, соперницы ранее не встречались.

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В следующем круге соревнований Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Софией Кенин и испанской спортсменкой Джессикой Боусас Манейро.

Ранее в первом раунде Уимблдона Ястремская обыграла вторую ракетку мира американку Коко Гауфф.

Второй круг на Уимблдоне из украинок преодолела Элина Свитолина. А первая ракетка Украины победила белоруску Александру Саснович.

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