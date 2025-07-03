Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений
Какая ответственность за подделку документов во время военного положения
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Ястремская обыграла россиянку во втором круге Уимблдона

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская смогла победить во втором круге Уимблдонского турнира российскую спортсменку Анастасию Захарову.

Как Ястремская обыграла россиянку на Уимблдоне

Встреча Ястремской и Захаровой завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6(8). Россиянка была за гейм до победы во второй партии, но украинка переломила ход игры.

Как известно, соперницы ранее не встречались.

Сейчас смотрят

В следующем круге соревнований Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Софией Кенин и испанской спортсменкой Джессикой Боусас Манейро.

Ранее в первом раунде Уимблдона Ястремская обыграла вторую ракетку мира американку Коко Гауфф.

Второй круг на Уимблдоне из украинок преодолела Элина Свитолина. А первая ракетка Украины победила белоруску Александру Саснович.

Читайте также
Элина Свитолина победила Саснович и вышла в третий круг Уимблдона-2025
Еліна Світоліна

Связанные темы:

УимблдонДаяна ЯстремськаяНайкращі українські спортсмениТеннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь