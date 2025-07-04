ПСЖ — Бавария: где смотреть матч Клубного чемпионата мира-2025

Действующий обладатель Лиги чемпионов — французский ПСЖ, сыграет с легендарной Баварией в ключевом матче за выход в полуфинал Клубного чемпионата мира, который проходит в США.

О том, когда состоится игра ПСЖ — Бавария и где смотреть матч, читайте в нашем материале.

ПСЖ — Бавария: дата матча

Матч ПСЖ — Бавария состоится в субботу, 5 июля, на Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Начало — в 19:00 по киевскому времени, а главным арбитром будет Энтони Тейлор из Великобритании.

Сейчас смотрят

ПСЖ — Бавария: где смотреть игру

ПСЖ — Бавария, трансляция которой доступна на медиасервисе MEGOGO, это далеко не первая встреча команд. Соперники встречались недавно — в ноябре в Мюнхене в Лиге чемпионов, где Бавария выиграла 1:0. Всего же в еврокубках между командами было 15 матчей, и ни одной ничьей.

Медиасервис MEGOGO показывает все матчи плей-офф Клубного чемпионата мира 2025 года. Трансляция также доступна на телеканалах Общественного вещания. Комментировать игру будет Вадим Скичко.

Напомним, что в 1/8 финала ПСЖ разгромил американский Интер Майами со счетом 4:0, а Бавария одолела бразильский Фламенго со счетом 4:2.

Чего ожидать от игры

ПСЖ сейчас показывает уверенную и зрелую игру. Команда хорошо держит мяч, активно прессингует соперника и грамотно действует в защите. В атаке выделяются Жоау Невеш и Усман Дембеле — эти двое регулярно создают острые моменты у ворот соперника. Победа над Интер Майами со счетом 4:0 лишь подтвердила, что нападение у парижан работает как следует.

Но и у ПСЖ есть слабые стороны. Команда очень уязвима к быстрым контратакам. Если они теряют мяч, то оборона иногда не успевает вернуться назад. Кроме того, сезон был очень насыщенным, и некоторые игроки уставшие — участие в финале Лиги чемпионов тоже могло сказаться.

Что касается Баварии, то немцы имеют психологическое преимущество. Они побеждали ПСЖ в четырех последних матчах, включая поединки Лиги чемпионов. В матче против Фламенго мюнхенцы забили четыре мяча и показали, что умеют спокойно и уверенно доводить дело до победы.

Однако и Бавария не без проблем. Когда соперник давит, их защита иногда трещит по швам. В центре поля также остаются свободные зоны, которые ПСЖ точно попытается использовать. И еще один момент — сезон был изнурительным, поэтому возможна ротация состава, что вероятно повлияет на слаженность игры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.