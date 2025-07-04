Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд: где смотреть матч четвертьфинала Клубного ЧМ
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд сыграют в четвертьфинале Клубного чемпионата мира-2025 в субботу.
Когда состоится матч Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд и где смотреть игру, читайте на Фактах ICTV.
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд: дата матча
Матч пройдет на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси (США) 5 июля. Начало игры — в 23:00 по киевскому времени.
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд: где смотреть матч
Прямую трансляцию матча Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд покажет Общественное Спорт, а также региональные каналы Общественного вещания.
Кроме того, игра будет доступна на медиасервисе MEGOGO, который транслирует все поединки плей-офф Клубного чемпионата мира-2025. Комментировать игру будет Виталий Кравченко.
Чего ожидать от матча Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд
Этот поединок обещает быть одним из самых ярких на этой стадии турнира. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд трансляция точно не оставит равнодушными болельщиков, ведь на поле встретятся две мощные команды с амбициями на титул.
По оценкам букмекеров, фаворитом является Реал, поэтому коэффициент на его победу составляет 1.33, тогда как шансы Боруссии Дортмунд оцениваются как 3.45.
Команды хорошо знакомы друг с другом, ведь играли в финале Лиги чемпионов 2024. Реал, с Винисиусом и Беллингемом в прекрасной форме, попытается еще раз доказать свое превосходство.
В то же время Боруссия голодна до реванша — и имеет чем ответить. Матч обещает быть напряженным и зрелищным.