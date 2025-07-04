Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд: где смотреть матч четвертьфинала Клубного ЧМ

Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд сыграют в четвертьфинале Клубного чемпионата мира-2025 в субботу.

Когда состоится матч Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд и где смотреть игру, читайте на Фактах ICTV.

Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд: дата матча

Матч пройдет на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси (США) 5 июля. Начало игры — в 23:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд покажет Общественное Спорт, а также региональные каналы Общественного вещания.

Кроме того, игра будет доступна на медиасервисе MEGOGO, который транслирует все поединки плей-офф Клубного чемпионата мира-2025. Комментировать игру будет Виталий Кравченко.

Чего ожидать от матча Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд

Этот поединок обещает быть одним из самых ярких на этой стадии турнира. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд трансляция точно не оставит равнодушными болельщиков, ведь на поле встретятся две мощные команды с амбициями на титул.

По оценкам букмекеров, фаворитом является Реал, поэтому коэффициент на его победу составляет 1.33, тогда как шансы Боруссии Дортмунд оцениваются как 3.45.

Команды хорошо знакомы друг с другом, ведь играли в финале Лиги чемпионов 2024. Реал, с Винисиусом и Беллингемом в прекрасной форме, попытается еще раз доказать свое превосходство.

В то же время Боруссия голодна до реванша — и имеет чем ответить. Матч обещает быть напряженным и зрелищным.

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